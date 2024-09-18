Рост цен на АИ-95 ускорился в Ростовской области

Бензин АИ-95 также подорожал на семь копеек за неделю. Средняя стоимость составила 60,09 рубля за литр. Быстрее всего растут цены на АИ-98, за неделю литр бензина этой марки прибавил в стоимости 30 копеек. Средняя цена составила в итоге 72,43 рубля.