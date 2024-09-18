Рост цен на АИ-95 ускорился в Ростовской области

Posted 18 сентября, 18:52
Published 18 сентября, 18:52
Modified 18 сентября, 18:54
Updated 18 сентября, 18:54
Согласно данным ведомства на период с 10 по 16 сентября, средняя стоимость автомобильного топлива достигла 59,28 рубля. Цена за неделю выросла на 10 копеек. Средняя стоимость бензина марки АИ-92 составила 53,69 рубля, увеличившись на 5 копеек.
Бензин АИ-95 также подорожал на семь копеек за неделю. Средняя стоимость составила 60,09 рубля за литр. Быстрее всего растут цены на АИ-98, за неделю литр бензина этой марки прибавил в стоимости 30 копеек. Средняя цена составила в итоге 72,43 рубля.
Стоимость дизельного топлива также подросла на 15 копеек. Средняя цена за литр составила 62,97 рубля.
До этого стали известны марки автомобилей, которые можно купить в донской столице дешевле пяти миллионов рублей. Подробнее о популярных, но выгодных моделях в материале RostovGazeta.