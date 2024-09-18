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Posted 18 сентября, 18:52

Published 18 сентября, 18:52

Modified 18 сентября, 18:54

Updated 18 сентября, 18:54

В Ростовской области все марки бензина подорожали за одну неделю

Рост цен на АИ-95 ускорился в Ростовской области

18 сентября 2024, 18:52
Фото: 1MI
В Ростовской области все марки бензина подорожали за одну неделю

За неделю в Ростовской области подорожали все марки бензина

Росстат опубликовал обновленные средние цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в Ростовской области. Отчет размещен на сайте ведомства.

Согласно данным ведомства на период с 10 по 16 сентября, средняя стоимость автомобильного топлива достигла 59,28 рубля. Цена за неделю выросла на 10 копеек. Средняя стоимость бензина марки АИ-92 составила 53,69 рубля, увеличившись на 5 копеек.

Бензин АИ-95 также подорожал на семь копеек за неделю. Средняя стоимость составила 60,09 рубля за литр. Быстрее всего растут цены на АИ-98, за неделю литр бензина этой марки прибавил в стоимости 30 копеек. Средняя цена составила в итоге 72,43 рубля.

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Стоимость дизельного топлива также подросла на 15 копеек. Средняя цена за литр составила 62,97 рубля.

До этого стали известны марки автомобилей, которые можно купить в донской столице дешевле пяти миллионов рублей. Подробнее о популярных, но выгодных моделях в материале RostovGazeta.

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