Ростовская епархия снова борется за земельный участок в парке Островского

Posted 18 сентября, 18:31
Published 18 сентября, 18:31
Modified 18 сентября, 18:33
Updated 18 сентября, 18:33
Напомним, что в 1996 году Ростовская-на-Дону епархия получила в аренду от города нежилое строение, бывшее здание кинотеатра «Колос», площадью 614 квадратов под строительство церкви. Через три года епархия заключила договор аренды с управляющей компаний парка на 2,5 тысячи квадратных метров под благоустройство территории.
На этом участке приход возвел колокольню, позднее признав через суд право собственности на нее.
В 2023 году на основании права собственности на строение епархия обратилась в департамент имущественно-земельных отношений с заявлением о предоставлении участка в бессрочное пользование, но получила отказ. Городские власти мотивировали его тем, что запрашиваемая площадь оказалась втрое больше занимаемой колокольней.
Представители духовенства с таким решением городских властей не согласились и обратились в арбитражный суд, который, в свою очередь суд отказал приходу и не передал требуемые территории в связи с тем, что они являются частью ОКН — парка имени Островского.
Теперь епархия решила обжаловать это решение.
Заседание по рассмотрению апелляционной жалобы состоится 3 октября текущего года.
Ранее власти Азова через суд потребовали от православного прихода снести здание.