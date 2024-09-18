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Posted 18 сентября, 18:31

Published 18 сентября, 18:31

Modified 18 сентября, 18:33

Updated 18 сентября, 18:33

Ростовская епархия снова борется за земельный участок в парке Островского

Ростовская епархия снова борется за земельный участок в парке Островского

18 сентября 2024, 18:31
Фото: Изображение Midjourney
Ростовская епархия снова борется за земельный участок в парке Островского
Приход храма великомученика Пантелеимона подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Ростовской области. Епархия намерена получить в бессрочное пользование участок земли в парке Островского. Сведения размещены в картотеке ведомства.

Напомним, что в 1996 году Ростовская-на-Дону епархия получила в аренду от города нежилое строение, бывшее здание кинотеатра «Колос», площадью 614 квадратов под строительство церкви. Через три года епархия заключила договор аренды с управляющей компаний парка на 2,5 тысячи квадратных метров под благоустройство территории.

На этом участке приход возвел колокольню, позднее признав через суд право собственности на нее.

В 2023 году на основании права собственности на строение епархия обратилась в департамент имущественно-земельных отношений с заявлением о предоставлении участка в бессрочное пользование, но получила отказ. Городские власти мотивировали его тем, что запрашиваемая площадь оказалась втрое больше занимаемой колокольней.

Представители духовенства с таким решением городских властей не согласились и обратились в арбитражный суд, который, в свою очередь суд отказал приходу и не передал требуемые территории в связи с тем, что они являются частью ОКН — парка имени Островского.

Теперь епархия решила обжаловать это решение.

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Заседание по рассмотрению апелляционной жалобы состоится 3 октября текущего года.

Ранее власти Азова через суд потребовали от православного прихода снести здание.

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