Ростовский митрополит Меркурий призвал священников не искать жен в интернете

Posted 18 сентября, 14:07
Published 18 сентября, 14:07
Modified 18 сентября, 14:09
Updated 18 сентября, 14:09
По мнению митрополита священнослужителям ни в коем случае нельзя искать жен на сайтах знакомств. Если человек решил связать себя узами брака, то в первую очередь он должен начать молится. Семинаристы должны просить у Бога спутницу жизни, которая будет помощницей, сможет родить детей и будет просто любить.
«В своих молитвах всегда нужно присовокуплять: Господи, дай мне человека по жизни, спутницу, которая будет мне помощницей, которая будет любить меня, и которую я буду любить, которая родит мне детей, с которой я создам замечательную семью», — сказал богослужитель.
Он рекомендует искать матушку в регентских классах при семинариях. Также хорошими спутницами будут дочери священнослужителей. Кроме того, вторую половину можно найти и среди обычных светских девушек, которые посещают церковь.
Добавим, что будущая жена должна быть обязательно верующей.
Ранее ростовский митрополит Меркурий разрешил женщинам ходить в храм в брюках.