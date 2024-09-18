rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 14:07

Published 18 сентября, 14:07

Modified 18 сентября, 14:09

Updated 18 сентября, 14:09

Ростовский митрополит Меркурий запретил священникам искать жен в интернете

Ростовский митрополит Меркурий призвал священников не искать жен в интернете

18 сентября 2024, 14:07
Фото: Изображение Midjourney
Ростовский митрополит Меркурий запретил священникам искать жен в интернете
Ростовский митрополит Меркурий рассказал, где можно семинаристам и священникам искать будущих жен в эфире телепрограммы «Сугубо личное».

По мнению митрополита священнослужителям ни в коем случае нельзя искать жен на сайтах знакомств. Если человек решил связать себя узами брака, то в первую очередь он должен начать молится. Семинаристы должны просить у Бога спутницу жизни, которая будет помощницей, сможет родить детей и будет просто любить.

«В своих молитвах всегда нужно присовокуплять: Господи, дай мне человека по жизни, спутницу, которая будет мне помощницей, которая будет любить меня, и которую я буду любить, которая родит мне детей, с которой я создам замечательную семью», — сказал богослужитель.

Жители Ростовской области стали еще реже жениться
Узнать подробнее

Он рекомендует искать матушку в регентских классах при семинариях. Также хорошими спутницами будут дочери священнослужителей. Кроме того, вторую половину можно найти и среди обычных светских девушек, которые посещают церковь.

Добавим, что будущая жена должна быть обязательно верующей.

Ранее ростовский митрополит Меркурий разрешил женщинам ходить в храм в брюках.

Читайте также:
Жена тренера ФК «Ростов» Карпина рассказала о ссоре с мужем из-за Ольги БузовойПолиция ищет водителя, который размахивал пистолетом в ТаганрогеВ Ростове-на-Дону задержали начальника капстроительства СКЖД
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Религия#Семья#Церковь#Церковь в Ростовской области#Жена#Любовь#Отношения
Подпишитесь
Популярное