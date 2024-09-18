Ростовский митрополит Меркурий призвал священников не искать жен в интернете

«В своих молитвах всегда нужно присовокуплять: Господи, дай мне человека по жизни, спутницу, которая будет мне помощницей, которая будет любить меня, и которую я буду любить, которая родит мне детей, с которой я создам замечательную семью», — сказал богослужитель.