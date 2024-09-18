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Posted 18 сентября, 06:32

Published 18 сентября, 06:32

Modified 18 сентября, 06:58

Updated 18 сентября, 06:58

Теплая солнечная погода в Ростове сменится сильными ливнями 23 сентября

Сильные ливни накроют Ростов-на-Дону

18 сентября 2024, 06:32
Фото: 1MI
Теплая солнечная погода в Ростове сменится сильными ливнями 23 сентября
Синоптики рассказали, когда в Ростове начнутся дожди после солнечной теплой погоды, прогноз опубликован на платформе «Яндекс. Погода».

Первые намеки на осадки появятся 22 сентября. В этот день небо над донской столицей затянет тучами. Пасмурная погода ожидается и в ближайшие несколько дней. В понедельник, 23 сентября, город накроет мощный ливень с самого утра. Днем дождь немного стихнет, а к вечеру пойдет с новой силой.

На следующий день, 25 сентября, ожидается такая же погода. Ливень будет идти и утром, и днем. Во второй половине дня наконец распогодится: вечером тучи разойдутся, но ненадолго. К следующему утру снова все небо будет в тучах.

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Температура воздуха при этом опустится с +26 до +20 градусов днем и с +18 до +14 — ночью.

Накануне дождей в Ростове, как и по всему региону, прогнозируют сильный штормовой ветер.

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