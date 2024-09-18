Сильные ливни накроют Ростов-на-Дону

Posted 18 сентября, 06:32
Published 18 сентября, 06:32
Modified 18 сентября, 06:58
Updated 18 сентября, 06:58
Первые намеки на осадки появятся 22 сентября. В этот день небо над донской столицей затянет тучами. Пасмурная погода ожидается и в ближайшие несколько дней. В понедельник, 23 сентября, город накроет мощный ливень с самого утра. Днем дождь немного стихнет, а к вечеру пойдет с новой силой.
На следующий день, 25 сентября, ожидается такая же погода. Ливень будет идти и утром, и днем. Во второй половине дня наконец распогодится: вечером тучи разойдутся, но ненадолго. К следующему утру снова все небо будет в тучах.
Температура воздуха при этом опустится с +26 до +20 градусов днем и с +18 до +14 — ночью.
Накануне дождей в Ростове, как и по всему региону, прогнозируют сильный штормовой ветер.