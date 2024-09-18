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Posted 18 сентября, 08:56

Published 18 сентября, 08:56

Modified 18 сентября, 08:58

Updated 18 сентября, 08:58

Силовики задержали адвоката из Ростовской области, который передавал взятки

Силовики задержали адвоката из Ростовской области, который передавал взятки

18 сентября 2024, 08:56
Фото: Изображение Midjourney
Силовики задержали адвоката из Ростовской области, который передавал взятки
Адвокат Азовского филиала Ростовской областной коллегии адвокатов стал фигурантом уголовного дела по статье о посредничестве во взяточничестве, сообщает региональное УФСБ 18 сентября.

Инцидент, из-за которого юрист может оказаться на скамье подсудимых, произошел в июне. В начале месяца жительница Азова обратилась к нему за юридической помощью. В отношении нее проводили доследственную проверку, предположив, что она занимается мошенничеством с недвижимостью. Женщина просила адвоката не допустить возбуждения уголовного дела.

Адвокат согласился помочь, но для решения вопроса нужны были деньги. Мужчина объяснил, что он знает, кому нужно передать сумму, чтобы добиться отказа о возбуждении дела. Сумма взятки составила полмиллиона рублей.

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Теперь адвокат и сам нуждается в помощи — в отношении него возбудили дело по статье о посредничестве во взяточничестве.

Ранее фигурантом дела стал экс-судья Железнодорожного районного суда Ростова Евгений Кувинов.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Коррупция#Взятки#Адвокат#Уголовное дело#Юристы
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