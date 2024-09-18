Силовики задержали адвоката из Ростовской области, который передавал взятки

Инцидент, из-за которого юрист может оказаться на скамье подсудимых, произошел в июне. В начале месяца жительница Азова обратилась к нему за юридической помощью. В отношении нее проводили доследственную проверку, предположив, что она занимается мошенничеством с недвижимостью. Женщина просила адвоката не допустить возбуждения уголовного дела.