Силовики задержали адвоката из Ростовской области, который передавал взятки

Posted 18 сентября, 08:56
Published 18 сентября, 08:56
Modified 18 сентября, 08:58
Updated 18 сентября, 08:58
Инцидент, из-за которого юрист может оказаться на скамье подсудимых, произошел в июне. В начале месяца жительница Азова обратилась к нему за юридической помощью. В отношении нее проводили доследственную проверку, предположив, что она занимается мошенничеством с недвижимостью. Женщина просила адвоката не допустить возбуждения уголовного дела.
Адвокат согласился помочь, но для решения вопроса нужны были деньги. Мужчина объяснил, что он знает, кому нужно передать сумму, чтобы добиться отказа о возбуждении дела. Сумма взятки составила полмиллиона рублей.
Теперь адвокат и сам нуждается в помощи — в отношении него возбудили дело по статье о посредничестве во взяточничестве.
Ранее фигурантом дела стал экс-судья Железнодорожного районного суда Ростова Евгений Кувинов.