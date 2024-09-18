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Posted 18 сентября, 07:20

Published 18 сентября, 07:20

Modified 18 сентября, 07:22

Updated 18 сентября, 07:22

Спасатели срезали крышу авто, чтобы спасти людей после ДТП под Ростовом

Спасатели срезали крышу авто, чтобы спасти людей после ДТП на М-4 под Ростовом

18 сентября 2024, 07:20
Фото: 57.mchs.gov.ru. для иллюстрации
Спасатели срезали крышу авто, чтобы спасти людей после ДТП под Ростовом
Авария с участием грузовика произошла на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, видео с места событий делится сообщество ВКонтакте «Это Ростов! Новости».

Дорожное происшествие случилось утром 18 сентября на трассе М-4 «Дон» недалеко от Ростова-на-Дону. По предварительным данным, лобовое столкновение произошло между грузовиком и автомобилем Kia. Удар транспортных средств был очень сильным. Легковушку сжало. Чтобы достать из неё людей, понадобилось срезать крышу машины.

О количестве и состоянии пострадавших не сообщалось. В управлении МЧС и управлении Госавтоинспекции по региону подробностями аварии пока не делились. Данные о происшествии уточняются.

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Видео: ТГ канал «ЭтоРостов». Спасатели срезали крышу авто, чтобы спасти людей после ДТП под Ростовом

Ранее в Ростовской области водитель погиб в ДТП с «перевёртышем».

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