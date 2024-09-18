Спасатели срезали крышу авто, чтобы спасти людей после ДТП на М-4 под Ростовом

Posted 18 сентября, 07:20
Published 18 сентября, 07:20
Modified 18 сентября, 07:22
Updated 18 сентября, 07:22
Дорожное происшествие случилось утром 18 сентября на трассе М-4 «Дон» недалеко от Ростова-на-Дону. По предварительным данным, лобовое столкновение произошло между грузовиком и автомобилем Kia. Удар транспортных средств был очень сильным. Легковушку сжало. Чтобы достать из неё людей, понадобилось срезать крышу машины.
О количестве и состоянии пострадавших не сообщалось. В управлении МЧС и управлении Госавтоинспекции по региону подробностями аварии пока не делились. Данные о происшествии уточняются.