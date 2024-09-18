Стало известно, когда в Ростов придет настоящая осень

На следующей неделе еще немного похолодает — до +19 градусов к 9 октября и до +17 — к 12-му (суббота). При этом во вторник, 9 числа снова обещают дождь. Примерно такая же погода будет и на следующей неделе — с 14 по 20 октября. Правда, к выходным на улице температура опустится уже до +15 градусов днем — настанет пора легких курток и пальто. По ночам столбик термометра упадет до +9 градусов.