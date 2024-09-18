Стало известно, когда в Ростов придет настоящая осень

Posted 18 сентября, 10:54
Published 18 сентября, 10:54
Modified 18 сентября, 10:56
Updated 18 сентября, 10:56
В течение суток 18 сентября ожидается дождь. Температура воздуха составит около +22 градусов днем, а ночью опустится до +16. На следующий день, 19 сентября, из-за туч выглянет солнце. На улице потеплеет до +23 днем, а ночью станет еще прохладнее. Столбик термометра покажет +12 градусов. В пятницу, 20 сентября, в темное время суток похолодает до +11, а днем, наоборот, повысится температура: до +25.
В ближайшие дни в Ростове, как и по всему региону, продолжит бушевать штормовой ветер. Его скорость достигает 22 метров в секунду (или 79 километров в час).
Сильный ветер может легко повалить деревья, оборвать электропровода, сорвать черепицу с крыш или рекламные щиты. На днях из-за штормового ветра завалилась остановка общественного транспорта, а десятки деревьев оказались разбросаны по дворам, тротуарам и дорогам. Горожанам стоит быть особенно осторожными, выходя на улицу. Лучше всего держаться подальше от старых аварийных деревьев, ЛЭП и различных хлипких конструкций.
Кроме того, донскую столицу может снова накрыть пыльной бурей. Ветер поднимет частички земли в воздух, окутав улицы Ростова серой мглой. Из-за непогоды людям, оказавшимся на улице, будет тяжело дышать. Пыль может попасть не только в дыхательные пути, но и в глаза. Поэтому при пыльной буре важно максимально закрывать лицо и дышать через ткань.
Теплый солнечный сентябрь нескоро сменится холодами. До конца месяца в донской столице температура воздуха не опустится ниже +23 градусов. Исключением станет 30 сентября — в этот день столбик термометра снизится еще на пару градусов. На выходных, 21 и 22 сентября, прогнозируют до +28 градусов, а со следующей недели температура будет колебаться в пределах +23…+25 градусов.
По ночам похолодает до +8…+11 градусов на ближайшей неделе. А в последние дни сентября (с 28-го по 30-е) воздух ночью станет чуть теплее. Температура поднимется до +17 градусов.
Несмотря на солнце и тепло, в первом месяце осени пройдут дожди. Осадки прогнозируют 24 и 25 сентября. После небольшого перерыва затяжные ливни снова накроют Ростов. С 28 сентября три дня подряд будет идти дождь, а днем 30-го он еще и усилится. Во время непогоды обещают пасмурную погоду, с небольшими прояснениями в промежутках между осадками.
Климатическая осень в городе начнется не раньше середины октября. В первую неделю месяца на улице будет примерно +21 градус днем и +12 — ночью. Ливни будут идти почти каждый день. Осадки прогнозируют 1-го, 3-го и 4 октября. А вот 2 октября ожидается один из немногих солнечных дней.
На следующей неделе еще немного похолодает — до +19 градусов к 9 октября и до +17 — к 12-му (суббота). При этом во вторник, 9 числа снова обещают дождь. Примерно такая же погода будет и на следующей неделе — с 14 по 20 октября. Правда, к выходным на улице температура опустится уже до +15 градусов днем — настанет пора легких курток и пальто. По ночам столбик термометра упадет до +9 градусов.
В энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона (ЭСБЭ) бабьим летом называется период в начале осени, когда в воздухе летают белые нити (паутины). А летают они потому, что пауки «мигрируют», используя свои сети как средство передвижения. После того, как вывели потомство, пауки расселяются: выпускают паутинку на ветер, отцепляются от прежнего места и буквально летят вместе с порывами ветра. Этот период, сказано в ЭСБЭ, выпадает на начало сентября (примерно с 1 по 10).
Однако есть и другой способ определить, когда же началось бабье лето. По мнению метеорологов, это период, наступивший после сильного похолодания (возможно, даже заморозков). Из-за того, что на улице снова становится тепло, некоторые растения, цветущие обычно раз в год, могут зацвести повторно.
Судя по тому, что в донской столице не было резкого похолодания и не предвидится в ближайшие дни, бабье лето, скорее всего, сдвинется на конец октября. Точный прогноз погоды в Ростове-на-Дону на этот период пока не готов. Синоптики подготовили сведения только на ближайший месяц.