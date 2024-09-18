Стало известно, за какими специалистами гоняются работодатели в Ростовской области

Posted 18 сентября, 08:18
Published 18 сентября, 08:18
Modified 18 сентября, 08:20
Updated 18 сентября, 08:20
В настоящий момент для консультантов и кассиров в регионе открыто 5,1 тысячи вакансий. Это самые дефицитные сотрудники в Ростовской области. Вторые по востребованности — менеджеры по продажам и работе с клиентами. Вакансий для них в регионе насчитали четыре тысячи. Замыкают тройку лидеров водители. Для них работодатели держат открытыми ещё 2,9 тысячи вакансий.
Также в пятёрку лидеров попали операторы call-центра (2 тысячи предложений) и повара, пекари и кондитеры (более 1 тысячи вакансий).
Аналитики отмечают, что ситуация на рынке труда непростая для работодателей, потому что за одних и тех же специалистов борются компании из разных отраслей. Например, продавцы требуются и в розничной торговле, и в сфере продажи продуктов питания, и в отрасли электроники.
«Но в это же время ситуация благоволит соискателям — для них сейчас идеальное время для размещения резюме, поиска работы и более интересных предложений в плане дохода или развитой корпоративной культуры, а также шанс быстро построить карьеру», — комментирует Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг.
Из-за большой конкуренции за сотрудников работодатели идут на планомерное повышение зарплат. Например, водители в Ростовской области могут рассчитывать на среднюю зарплату в 105 тысяч рублей в месяц. 78 тысяч рублей в регионе платят менеджерам по продажам и работе с клиентами.
Ранее стало известно, кому в Ростове готовы платить 150 тысяч рублей.