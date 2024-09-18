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Posted 18 сентября, 08:18

Published 18 сентября, 08:18

Modified 18 сентября, 08:20

Updated 18 сентября, 08:20

Стало известно, за какими специалистами гонятся работодатели в Ростовской области

Стало известно, за какими специалистами гоняются работодатели в Ростовской области

18 сентября 2024, 08:18
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, за какими специалистами гонятся работодатели в Ростовской области

В Ростовской области работодатели не могут найти кассиров и консультантов

Самыми дефицитными специалистами в Ростовской области стали продавцы-кассиры и продавцы-консультанты, сообщили аналитики портала hh.ru.

В настоящий момент для консультантов и кассиров в регионе открыто 5,1 тысячи вакансий. Это самые дефицитные сотрудники в Ростовской области. Вторые по востребованности — менеджеры по продажам и работе с клиентами. Вакансий для них в регионе насчитали четыре тысячи. Замыкают тройку лидеров водители. Для них работодатели держат открытыми ещё 2,9 тысячи вакансий.

Также в пятёрку лидеров попали операторы call-центра (2 тысячи предложений) и повара, пекари и кондитеры (более 1 тысячи вакансий).

Аналитики отмечают, что ситуация на рынке труда непростая для работодателей, потому что за одних и тех же специалистов борются компании из разных отраслей. Например, продавцы требуются и в розничной торговле, и в сфере продажи продуктов питания, и в отрасли электроники.

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«Но в это же время ситуация благоволит соискателям — для них сейчас идеальное время для размещения резюме, поиска работы и более интересных предложений в плане дохода или развитой корпоративной культуры, а также шанс быстро построить карьеру», — комментирует Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг.

Из-за большой конкуренции за сотрудников работодатели идут на планомерное повышение зарплат. Например, водители в Ростовской области могут рассчитывать на среднюю зарплату в 105 тысяч рублей в месяц. 78 тысяч рублей в регионе платят менеджерам по продажам и работе с клиентами.

Ранее стало известно, кому в Ростове готовы платить 150 тысяч рублей.

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