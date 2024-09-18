Стало известно, за какими специалистами гоняются работодатели в Ростовской области

В настоящий момент для консультантов и кассиров в регионе открыто 5,1 тысячи вакансий. Это самые дефицитные сотрудники в Ростовской области. Вторые по востребованности — менеджеры по продажам и работе с клиентами. Вакансий для них в регионе насчитали четыре тысячи. Замыкают тройку лидеров водители. Для них работодатели держат открытыми ещё 2,9 тысячи вакансий.