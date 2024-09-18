Тур по объектам энергетического гиганта Юга России проходит для студентов-атомщиков

Posted 18 сентября, 12:46
Published 18 сентября, 12:46
Modified 18 сентября, 12:46
Updated 18 сентября, 12:46
На предприятиях Росатома, в том числе на Ростовской АЭС, формируются условия для развития диалога практиков и действующих экспертов с инициативными учащимися и закрепления наиболее эффективных наработок.
Так, студенты профильных вузов, проходящие практику на Ростовской АЭС не только познают азы профессии в цехах атомной станции на рабочих местах, но и знакомятся с основными производственными объектами, лично принимая участие в технологических процессах.
Дмитрий Каплев, будущий выпускник ИГЭУ им. Ленина учится по специальности «Атомные станции, эксплуатация и инжиниринг». Он уже был в Волгодонске в прошлом году, но в этот раз снова вернулся сюда на практику. Его впечатляют масштабы Роствоской АЭС и объем знаний, которые он получает во время производственной практики.
— В нашей семье я буду первым атомщиком. Сейчас прохожу практику в турбинном цехе. Такое ознакомительное мероприятие, дающее полное представление о производстве, считаю очень полезным, особенно для новичков. Атомную станцию я представлял значительно меньше, чем она есть на самом деле. Масштабы впечатлили! — рассказывает Дмитрий Каплев.
В этот раз познакомиться поближе с атомным энергетическим гигантом приехали практиканты из нескольких вузов страны. Среди них студенты Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ МИФИ, воспитанники Ивановского государственного энергетического университета им. Ленина (ИГЭУ) и будущие выпускники Томского политехнического университета.
Специалисты АЭС показали ребятам центральный и блочный щиты управления энергоблока №4, продемонстрировали работу турбинного отделения, рассказали о барьерах безопасности и политике предприятия в области радиационной и экологической защиты. Практикантов интересовало все, включая возможность карьерного роста и мер поддержки молодых специалистов.
Студентка Ивановского государственного энергетического университета Евгения Сапрыкина также проходит практику в турбинном цехе. Волгодонск ей очень нравится и она хотела бы остаться работать на Ростовской АЭС.
— Город Волгодонск мне понравился. Хотелось бы отметить наличие развитой инфраструктуры, большое количество мест для проведения досуга, благоустроенную среду и открытых, вежливых людей. На атомной станции кураторы стараются показать студентам всю специфику своей, а в будущем и нашей, работы. Я рассматриваю для себя возможность трудоустройства на Ростовскую АЭС, — делится практикантка.
Как отмечает заместитель директора Ростовской АЭС Михаил Рябышев, Ростовская АЭС прилагает значительные усилия для подготовки кадров, уделяя особое внимание работе со студентами.
— После окончания профильного вуза ребята имеют возможность получить работу на крупнейшем энергетическом предприятии региона, достойную зарплату, один из лучших в стране соцпакет, стабильность и карьеру, которую можно спрогнозировать на 40 лет вперед, — добавляет Михаил Рябышев.
Напомним, что подготовка профессиональных кадров для эксплуатации действующих и строящихся атомных энергоблоков — приоритетная задача для Росатома. А такие практики целевого привлечения молодых профильных специалистов как стажировки, наставничество и вовлечение в образовательный процесс — примеры инструментов, которые доказали свою эффективность.