Тур по объектам энергетического гиганта Юга России проходит для студентов-атомщиков

Дмитрий Каплев, будущий выпускник ИГЭУ им. Ленина учится по специальности «Атомные станции, эксплуатация и инжиниринг». Он уже был в Волгодонске в прошлом году, но в этот раз снова вернулся сюда на практику. Его впечатляют масштабы Роствоской АЭС и объем знаний, которые он получает во время производственной практики.