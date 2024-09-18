В Армении заявили, что группу захвата власти в Ереване якобы готовили в Ростове

Posted 18 сентября, 15:11
Published 18 сентября, 15:11
Modified 18 сентября, 15:15
Updated 18 сентября, 15:15
Следственный комитет Армении рассказал, что в республике устранили группу, которая вербовала людей и якобы проводила спецподготовку в России с целью захвата власти в Ереване.
Проверка ведомства государства показала, что пятеро граждан Армении, двое бывших жителей Нагорного Карабаха и другие неизвестные, в течение 2024 года готовились к узурпации власти. Злоумышленники, дескать, предлагали землякам пройти трехмесячные сборы в России для ознакомления с тяжелым вооружением, обучения его применению, а затем для несения дежурств в самой республике и передачи своих знаний другим.
При этом людей вербовали за деньги. Им предлагали около 220 тысяч рублей. После получения согласия, их, по данным СК Армении, вывозили в Ростов-на-Дону, а затем люди из России отправляли их в другие места для дальнейшего обучения.
Сотрудники ведомства, также утверждают, что новоиспеченным захватчикам заранее рассказали, что цель подготовки — свержение действующей власти в Армении. Некоторые из них отказались от противозаконных действий.
В настоящий момент в отношении семи человек возбудили уголовное дело. Трое из них задержаны, а четверо находятся в розыске.
Добавим, что никаких доказательств по приведенным заявлениям в документе Следкома Армении не приводится — в нем фигурируют лишь инициалы неких «сообщников в России».
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