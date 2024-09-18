В Ростове-на-Дону ограничат движение машин и пешеходов по Орджоникидзе

Posted 18 сентября, 13:18
Published 18 сентября, 13:18
Modified 18 сентября, 13:20
Updated 18 сентября, 13:20
Департамент автомобильных дорог предупреждает о том, что в Ростове-на-Дону продолжаются работы на подземных коммуникациях. В этот раз газопроводными трубами будут заниматься в Октябрьском районе на улице Орджоникидзе в створе строения №22.
Работы начнутся 27 сентября и завершатся только 15 октября текущего года. В это время все виды транспортных средств, а также пешеходы не смогут передвигаться по этому участку.
Водителям советуют продумать объездной маршрут заранее для того, чтобы избежать образования пробок.
Ранее стало известно, что в донском регионе ограничат движение на М-4 «Дон» из-за ремонта проезжей части.