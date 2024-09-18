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Posted 18 сентября, 13:18

Published 18 сентября, 13:18

Modified 18 сентября, 13:20

Updated 18 сентября, 13:20

В Ростове-на-Дону ограничат движение машин и пешеходов по Орджоникидзе

В Ростове-на-Дону ограничат движение машин и пешеходов по Орджоникидзе

18 сентября 2024, 13:18
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону ограничат движение машин и пешеходов по Орджоникидзе
На протяжении трех недель в Ростове-на-Дону будет остановлено движение автомобилей и пешеходов по улице Орджоникидзе. Информация опубликована на сайте горадминистрации.

Департамент автомобильных дорог предупреждает о том, что в Ростове-на-Дону продолжаются работы на подземных коммуникациях. В этот раз газопроводными трубами будут заниматься в Октябрьском районе на улице Орджоникидзе в створе строения №22.

Работы начнутся 27 сентября и завершатся только 15 октября текущего года. В это время все виды транспортных средств, а также пешеходы не смогут передвигаться по этому участку.

Водителям советуют продумать объездной маршрут заранее для того, чтобы избежать образования пробок.

Ранее стало известно, что в донском регионе ограничат движение на М-4 «Дон» из-за ремонта проезжей части.

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