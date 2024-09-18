В Ростове-на-Дону осудили террористов, работавших на Украину

Агасарян был осужден по шести статьям и получил 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также штраф в 500 тысяч рублей. Васютину по одной статье назначили шесть лет строго режима и выплату в размере 350 тысяч рублей. Приговор не вступил в силу.