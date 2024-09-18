rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 16:08

Published 18 сентября, 16:08

Modified 18 сентября, 16:10

Updated 18 сентября, 16:10

В Ростове-на-Дону осудили двух террористов, работающих на Украину

В Ростове-на-Дону осудили террористов, работавших на Украину

18 сентября 2024, 16:08
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону осудили двух террористов, работающих на Украину
Южный военный суд вынес приговор двум гражданам, которые по поручению ВСУ готовились совершить террористический акт, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие выяснило, что обвиняемый Агасарян в 2023 году на протяжении 2,5 месяцев находился в переписке с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ходе сотрудничества 4 мая мужчина начал следить за интересующим ГУР МОУ лицом. Все сделанные фото и видеоматериалы он отправлял представителю спецслужб. Позже злоумышленник арендовал нежилое помещение в Крыму, где наблюдал за передвижением грузовых поездов и грузов, включая вооружение и военную технику.

Летом 2023 года мужчина начал выполнять новое поручение — поиск сотрудника территориального УФСБ России. Он досконально изучил его места пребывания и маршруты передвижения для того, чтобы в будущем подорвать его. Через время Агасарян получил координаты тайника с бомбой и другими приспособлениями для самостоятельного изготовления взрывчатых устройств.

На суде показали кадры из квартиры в Ростове, где убили восьмимесячную девочку
Узнать подробнее

26 июня 2023 года Агасарян вместе с Васютиным купили недостающие компоненты, оборудование и инструкции для реализации плана. Позже их задержали сотрудники ФСБ России. Южный военный суд признал мужчин виновными и вынес приговор.

Агасарян был осужден по шести статьям и получил 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также штраф в 500 тысяч рублей. Васютину по одной статье назначили шесть лет строго режима и выплату в размере 350 тысяч рублей. Приговор не вступил в силу.

Ранее суд в Ростове посадил на 16 лет напавшего на военных террориста.

Читайте также:
В Ростовской области осудили украинскую террористку за бомбу в почтовом ящикеСуд приговорил к 23 годам колонии захватчика заложников в СИЗО в РостовеЭкс-замгубернатора Ростовской области Сидаш хочет отмены обвинительного приговора
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Приговор#Суд#Штраф#Терроризм#Последние новости Ростова на сегодня#Военный суд#Исправительная колония#Происшествия
Подпишитесь
Популярное