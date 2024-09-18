В Ростове-на-Дону осудили террористов, работавших на Украину

Posted 18 сентября, 16:08
Published 18 сентября, 16:08
Modified 18 сентября, 16:10
Updated 18 сентября, 16:10
Следствие выяснило, что обвиняемый Агасарян в 2023 году на протяжении 2,5 месяцев находился в переписке с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ходе сотрудничества 4 мая мужчина начал следить за интересующим ГУР МОУ лицом. Все сделанные фото и видеоматериалы он отправлял представителю спецслужб. Позже злоумышленник арендовал нежилое помещение в Крыму, где наблюдал за передвижением грузовых поездов и грузов, включая вооружение и военную технику.
Летом 2023 года мужчина начал выполнять новое поручение — поиск сотрудника территориального УФСБ России. Он досконально изучил его места пребывания и маршруты передвижения для того, чтобы в будущем подорвать его. Через время Агасарян получил координаты тайника с бомбой и другими приспособлениями для самостоятельного изготовления взрывчатых устройств.
26 июня 2023 года Агасарян вместе с Васютиным купили недостающие компоненты, оборудование и инструкции для реализации плана. Позже их задержали сотрудники ФСБ России. Южный военный суд признал мужчин виновными и вынес приговор.
Агасарян был осужден по шести статьям и получил 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также штраф в 500 тысяч рублей. Васютину по одной статье назначили шесть лет строго режима и выплату в размере 350 тысяч рублей. Приговор не вступил в силу.
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