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Posted 18 сентября, 16:45

Published 18 сентября, 16:45

Modified 18 сентября, 16:48

Updated 18 сентября, 16:48

В Ростове-на-Дону осушили родник Гремучий

В Ростове-на-Дону высох родник Гремучий

18 сентября 2024, 16:45
Фото: Телеграм-канал «Ростов Главный»
В Ростове-на-Дону осушили родник Гремучий
В Ростове-на-Дону началась реконструкция родника Гремучий, сообщает телеграм-канал «Ростов Главный».

18 сентября полностью осушили родник Гремучий, который находится в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. На территории водоема будет проходить реконструкция, так как со временем подземные воды поменяли свое русло и начали течь сверху. Естественные изменения привели к тому, что вода начала подтапливать улицу, а напор струи значительно уменьшился.

Местные жители считают, что давно необходимую реконструкцию проводят добровольцы, а не власти: «Большое спасибо добрым людям, но недобрые люди должны знать, что бесконтрольная застройка города приведет к тому, что даже Дон скоро куда-нибудь, да и развернется».

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«В середине лета ходила на этот родник и была, мягко сказать, в ужасе. Вонь, тонны мусора, толпы людей, а в кустах валяются алкаши», — добавил пользователь.

«Надеюсь, его не долго будут чинить. Аналогичного родника нет в Ростове», — пишет подписчик.

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