В Ростове-на-Дону высох родник Гремучий

18 сентября полностью осушили родник Гремучий, который находится в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. На территории водоема будет проходить реконструкция, так как со временем подземные воды поменяли свое русло и начали течь сверху. Естественные изменения привели к тому, что вода начала подтапливать улицу, а напор струи значительно уменьшился.