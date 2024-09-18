В Ростове-на-Дону высох родник Гремучий

Posted 18 сентября, 16:45
Published 18 сентября, 16:45
Modified 18 сентября, 16:48
Updated 18 сентября, 16:48
18 сентября полностью осушили родник Гремучий, который находится в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. На территории водоема будет проходить реконструкция, так как со временем подземные воды поменяли свое русло и начали течь сверху. Естественные изменения привели к тому, что вода начала подтапливать улицу, а напор струи значительно уменьшился.
Местные жители считают, что давно необходимую реконструкцию проводят добровольцы, а не власти: «Большое спасибо добрым людям, но недобрые люди должны знать, что бесконтрольная застройка города приведет к тому, что даже Дон скоро куда-нибудь, да и развернется».
«В середине лета ходила на этот родник и была, мягко сказать, в ужасе. Вонь, тонны мусора, толпы людей, а в кустах валяются алкаши», — добавил пользователь.
«Надеюсь, его не долго будут чинить. Аналогичного родника нет в Ростове», — пишет подписчик.
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