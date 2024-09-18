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Posted 18 сентября, 12:41

Published 18 сентября, 12:41

Modified 18 сентября, 12:43

Updated 18 сентября, 12:43

Высокопоставленный сотрудник СКЖД задержан в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону задержали начальника капстроительства СКЖД

18 сентября 2024, 12:41
Фото: Изображение Midjourney
Высокопоставленный сотрудник СКЖД задержан в Ростове-на-Дону
В Ростове задержали начальника Северо-Кавказской дирекции по капитальному строительству (ДКС) РЖД Андрея Касимова, пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

За что задержан Андрей Касимов, неизвестно.

Официально от правоохранительных органов информации о задержании не поступало. Подробности задержания высокопоставленного сотрудника СКЖД не раскрываются, в западном межрегиональном управлении на транспорте СК РФ ситуацию не комментируют.

Дирекция, которой руководил Андрей Касимов, связана с выполнением инвестиционных программ. Также она выступала заказчиком по строительству объектов железнодорожного транспорта.

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Накануне замначальника отдела полиции в Ростове задержали из-за взятки от предпринимателя. Посредником при передаче денег выступал подчинённый полицейского.

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