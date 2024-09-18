В Ростове-на-Дону задержали начальника капстроительства СКЖД

Posted 18 сентября, 12:41
Published 18 сентября, 12:41
Modified 18 сентября, 12:43
Updated 18 сентября, 12:43
За что задержан Андрей Касимов, неизвестно.
Официально от правоохранительных органов информации о задержании не поступало. Подробности задержания высокопоставленного сотрудника СКЖД не раскрываются, в западном межрегиональном управлении на транспорте СК РФ ситуацию не комментируют.
Дирекция, которой руководил Андрей Касимов, связана с выполнением инвестиционных программ. Также она выступала заказчиком по строительству объектов железнодорожного транспорта.
Накануне замначальника отдела полиции в Ростове задержали из-за взятки от предпринимателя. Посредником при передаче денег выступал подчинённый полицейского.