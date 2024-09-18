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Posted 18 сентября, 14:04

Published 18 сентября, 14:04

Modified 18 сентября, 14:06

Updated 18 сентября, 14:06

В Ростовской области неизвестные обстреляли музей истории

В Ростовской области неизвестные обстреляли музей истории

18 сентября 2024, 14:04
Фото: Администрация Батайска
В Ростовской области неизвестные обстреляли музей истории
Ночью неизвестные открыли огонь по окнам здания исторического музея в Батайске, сообщает «Дон-ТР» со ссылкой на управление культуры города.

Ночью 18 сентября неизвестные подошли к музею истории Батайска и обстреляли его из огнестрельного оружия. Злоумышленники целились в окна, от чего пострадали новые витражи в здании. Отметим, что это уже второй случай вандализма. Сотрудники учреждения подали заявление в полицию.

Добавим, что витражи были установлены в августе текущего года, а в здании до сих пор идет капремонт. Музей хотели открыть в ноябре. В связи с последними событиями, в учреждении пришлось усилить охрану.

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Ранее в Ростове-на-Дону несколько неизвестных мужчин на машине расстреляли остановку. В это время на ней находились люди. Подробнее об инциденте в материале RostovGazeta.

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