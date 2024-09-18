В Ростовской области неизвестные обстреляли музей истории

Posted 18 сентября, 14:04
Published 18 сентября, 14:04
Modified 18 сентября, 14:06
Updated 18 сентября, 14:06
Ночью 18 сентября неизвестные подошли к музею истории Батайска и обстреляли его из огнестрельного оружия. Злоумышленники целились в окна, от чего пострадали новые витражи в здании. Отметим, что это уже второй случай вандализма. Сотрудники учреждения подали заявление в полицию.
Добавим, что витражи были установлены в августе текущего года, а в здании до сих пор идет капремонт. Музей хотели открыть в ноябре. В связи с последними событиями, в учреждении пришлось усилить охрану.
Ранее в Ростове-на-Дону несколько неизвестных мужчин на машине расстреляли остановку. В это время на ней находились люди. Подробнее об инциденте в материале RostovGazeta.