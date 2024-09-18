В Ростовской области неизвестные обстреляли музей истории

Ночью 18 сентября неизвестные подошли к музею истории Батайска и обстреляли его из огнестрельного оружия. Злоумышленники целились в окна, от чего пострадали новые витражи в здании. Отметим, что это уже второй случай вандализма. Сотрудники учреждения подали заявление в полицию.