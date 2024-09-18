В Ростовской области увеличилось количество смертельных ДТП

На заседании правительства Ростовской области подняли вопрос о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Министр транспорта Виталий Кушнарев отметил, что в донском регионе количество ДТП увеличилось на 6,1%, число погибших в них — на 7,2%. Около 59% ДТП происходит именно на местных дорогах.