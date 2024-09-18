В Ростовской области увеличилось количество смертельных ДТП

Posted 18 сентября, 18:08
Published 18 сентября, 18:08
Modified 18 сентября, 18:10
Updated 18 сентября, 18:10
На заседании правительства Ростовской области подняли вопрос о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Министр транспорта Виталий Кушнарев отметил, что в донском регионе количество ДТП увеличилось на 6,1%, число погибших в них — на 7,2%. Около 59% ДТП происходит именно на местных дорогах.
Основной причиной аварий считают несоблюдение водителями ПДД. Чаще всего автомобилисты игнорируют скоростной режим.
Власти региона намерены внести ряд изменений для снижения аварийности на дорогах. Например, в местах концентрации ДТП введут ограничение скорости и поменяют схему движения.
Ранее молодой мотоциклист погиб под колесами автомобиля в Таганроге.
До этого в Ростовской области водитель погиб в ДТП с «перевертышем».