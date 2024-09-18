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Posted 18 сентября, 18:08

Published 18 сентября, 18:08

Modified 18 сентября, 18:10

Updated 18 сентября, 18:10

В Ростовской области увеличилось количество смертельных ДТП

В Ростовской области увеличилось количество смертельных ДТП

18 сентября 2024, 18:08
Фото: 1MI
В Ростовской области увеличилось количество смертельных ДТП
В Ростовской области значительно выросло число ДТП с летальным исходом. Власти намерены снизить аварийность дорог, рассказал министр транспорта Виталий Кушнарев.

На заседании правительства Ростовской области подняли вопрос о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Министр транспорта Виталий Кушнарев отметил, что в донском регионе количество ДТП увеличилось на 6,1%, число погибших в них — на 7,2%. Около 59% ДТП происходит именно на местных дорогах.

Основной причиной аварий считают несоблюдение водителями ПДД. Чаще всего автомобилисты игнорируют скоростной режим.

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Власти региона намерены внести ряд изменений для снижения аварийности на дорогах. Например, в местах концентрации ДТП введут ограничение скорости и поменяют схему движения.

Ранее молодой мотоциклист погиб под колесами автомобиля в Таганроге.

До этого в Ростовской области водитель погиб в ДТП с «перевертышем».

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