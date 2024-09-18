Ветеринар из Ростова рассказал, опасно ли ставить брекеты собакам

Несомненно, сама процедура, как и дальнейшее ношение брекетов, вызовет стресс у собак. Однако за такой услугой зачастую обращаются владельцы животных, которым предстоит участвовать в выставках. Дело в том, что неправильный прикус или неровный зубной ряд являются препятствием не только для участия в выставке, но даже и для подачи заявки. Комиссия строго отбирает конкурсантов с «голливудской улыбкой». Поэтому хозяева обращаются за такими ортодонтическими услугами. Владельцы животных исправляют прикусы своим любимцам и получают право подать заявку.