Ветеринар из Ростова рассказал, опасно ли ставить брекеты собакам

Posted 18 сентября, 07:29
Published 18 сентября, 07:29
Modified 18 сентября, 17:48
Updated 18 сентября, 17:48
Последнее время популярность брекетов для собак растет: все чаще и чаще питомцев приводят на прием к стоматологу, чтобы выровнять прикус или зубной ряд. Хозяева платят немалые деньги ради идеальной «улыбки» песиков. Для этого потребуется порядка 50 тысяч рублей и примерно полгода ожиданий результата.
Некоторые СМИ уже забили тревогу, ссылаясь на обеспокоенных ветеринаров. Якобы специалисты просят остановить этот тренд из-за опасности процедуры. Однако не так страшен черт, как его малюют. Главный врач ветклиники из Ростова объяснила, почему брекеты не повлекут за собой существенных травм питомцев.
— Единственное, из-за чего могут возникнуть проблемы, — некачественно приклеенные брекеты. Собака попросту может зацепить их лапой, — объяснила Елена Фетисова. — Чтобы избежать таких последствий, достаточно надеть специальный воротник. С ним животное сможет пить воду и есть, но уже не полезет лапой к морде. Думаю, что длительное ношение воротника является отличной превентивной мерой. И качественная приклейка тоже гарантирует успех.
Ветеринар объяснила, если брекеты приклеены качественно, снять их не так-то просто. Для этого питомцу пришлось бы очень долго и усердно пытаться это сделать. А находясь под присмотром хозяев, столько времени вряд ли найдется.
Даже при худшем сценарии, если вдруг пес зацепит какую-то деталь и случайно ее проглотит, ничего страшного не случится. Все благополучно выйдет со стулом, не принеся существенных травм четвероногому. Опять-таки с воротником подобное развитие событий и вовсе невозможно.
Что касается наркоза, под которым ставят и снимают брекеты, он тот же самый, что и при проведении операций. А при осмотрах, скорее всего, используют всего лишь седативные средства.
Несомненно, сама процедура, как и дальнейшее ношение брекетов, вызовет стресс у собак. Однако за такой услугой зачастую обращаются владельцы животных, которым предстоит участвовать в выставках. Дело в том, что неправильный прикус или неровный зубной ряд являются препятствием не только для участия в выставке, но даже и для подачи заявки. Комиссия строго отбирает конкурсантов с «голливудской улыбкой». Поэтому хозяева обращаются за такими ортодонтическими услугами. Владельцы животных исправляют прикусы своим любимцам и получают право подать заявку.
Награды на выставках — особая гордость для хозяина четвероного. Брекеты буквально дают шанс участвовать в таких конкурсах тем, кто прежде не мог пройти комиссию только из-за прикуса.
Иногда бывают и те, кто по собственному желанию, без стремлений к выставкам, хочет выровнять зубы любимой собаке — чтобы та была еще красивее. Хотя для самих четвероногих процедура совершенно бесполезна — они не ощущают дискомфорт из-за неправильного прикуса. Вопрос этот сугубо эстетический.
Однако брекеты ставят не только ради красивой «улыбки», но и по медицинским показаниям. Например, из-за недокуса (нижние резцы не смыкаются с верхними, а клыки плотно прижаты друг к другу) или перекуса (нижняя челюсть выпирает вперед, обнажая резцы и иногда клыки), которые считаются серьезной патологией. В результате у собак может появиться боль в суставах, асимметрия морды и даже проблемы с ЖКТ. Поэтому брекеты в таком случае — необходимость.
В Ростове-на-Дону и области подобные услуги пока не столь популярны, как, например, в Москве. Поэтому найти специалиста, который поставит брекеты, намного сложнее. По словам ветеринаров, в ростовских клиниках стоматология не развита на таком уровне. Там можно удалить зуб собаке, отшлифовать, избавиться от зубных камней, но не исправить прикус.
— В столице гораздо чаще встречаются клиники, где оказывают такую услугу. Там намного больше стоматологов, которые имеют все необходимое для этого, — поделилась главврач ветклиники. — В Ростове я даже не знаю врача, который бы ставил брекеты. Хотя, возможно, такие и есть.
Однако спрос порождает предложение. Не исключено, что в ближайшем будущем подобная процедура станет широко доступна и в донской столице.
Ранее RostovGazeta рассказывала, как ростовскому псу Пудингу сломали челюсть во время процедуры чистки зубов. Редакция разбиралась, из-за чего пострадал той-терьер.