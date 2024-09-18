Власти Ростовской области придумали, как избавиться от кадрового голода

Posted 18 сентября, 20:38
Published 18 сентября, 20:38
Modified 19 сентября, 06:21
Updated 19 сентября, 06:21
На рынке труда произошли существенные изменения за последние годы. Теперь условия диктуют не столько работодатели, сколько соискатели. Люди выбирают вакансии с более высокой зарплатой, комфортными условиями труда и карьерными перспективами.
Безработица в регионе снизилась до исторического минимума — всего 0,3% (или 6,7 тысячи жителей Ростовской области). При этом количество вакансий достигает более 52 тысяч мест. По итогам 2023 года, на Дону насчитывалось порядка 278 тысяч самозанятых — на 40% больше, чем годом ранее. Начальник управления службы занятости населения региона Сергей Григорян считает, что к рынку труда можно привлечь самозанятых, чтобы побороть кадровый голод. Для этого потребуется лишь повысить зарплаты.
— Это потенциал, который в случае создания благоприятных условий мог бы привести к перетоку кадров из самозанятых в трудовые отношения, — заявил чиновник. — Это кадровый резерв, который есть в регионе
По данным службы занятости населения, средняя зарплата на Дону по заявленным вакансиям составляет 40 тысяч рублей (на 10 тысяч больше, чем в прошлом году). При этом оплата труда в среднем по региону достигла уже 55,9 тысячи рублей, а средний доход (включая стипендии, пенсии и прибыль от собственного бизнеса) — 45,6 тысячи.