Власти Ростовской области придумали, как избавиться от кадрового голода

Безработица в регионе снизилась до исторического минимума — всего 0,3% (или 6,7 тысячи жителей Ростовской области). При этом количество вакансий достигает более 52 тысяч мест. По итогам 2023 года, на Дону насчитывалось порядка 278 тысяч самозанятых — на 40% больше, чем годом ранее. Начальник управления службы занятости населения региона Сергей Григорян считает, что к рынку труда можно привлечь самозанятых, чтобы побороть кадровый голод. Для этого потребуется лишь повысить зарплаты.