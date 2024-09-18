Вооружённый мужчина ворвался в супермаркет в центре Ростова

Posted 18 сентября, 08:34
Published 18 сентября, 08:34
Modified 18 сентября, 08:36
Updated 18 сентября, 08:36
Вечером 17 сентября неизвестный мужчина ворвался в супермаркет «Пятёрочка» в центре города. Он был одет во всё чёрное и размахивал предметом, похожим по форме на оружие. Посетители магазина попросили его убрать пистолет. Он проигнорировал просьбу. Тогда несколько мужчин повалили его на пол, скрутили и вывели из помещения. На улице у него отобрали оружие.
Сотрудники магазина нажали на тревожную кнопку и закрыли магазин на некоторое время.
В управлении МВД по Ростову-на-Дону информацию о происшествии пока не комментировали.