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Posted 18 сентября, 08:34

Published 18 сентября, 08:34

Modified 18 сентября, 08:36

Updated 18 сентября, 08:36

Вооружённый мужчина ворвался в супермаркет в центре Ростова

Вооружённый мужчина ворвался в супермаркет в центре Ростова

18 сентября 2024, 08:34
Фото: wikimedia.org
Вооружённый мужчина ворвался в супермаркет в центре Ростова
Молодой человек с оружием в руках напугал посетителей «Пятёрочки» в Ростове, пишет «Блокнот Ростов».

Вечером 17 сентября неизвестный мужчина ворвался в супермаркет «Пятёрочка» в центре города. Он был одет во всё чёрное и размахивал предметом, похожим по форме на оружие. Посетители магазина попросили его убрать пистолет. Он проигнорировал просьбу. Тогда несколько мужчин повалили его на пол, скрутили и вывели из помещения. На улице у него отобрали оружие.

Сотрудники магазина нажали на тревожную кнопку и закрыли магазин на некоторое время.

В управлении МВД по Ростову-на-Дону информацию о происшествии пока не комментировали.

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Фото: Блокнот Ростов

Ранее в Новочеркасске покупатель избил продавца в ТЦ из-за длинных волос.

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