«Ждем новой беды»: жители Ростова массово жалуются на сухие деревья в городе

Posted 18 сентября, 10:37
Published 18 сентября, 10:37
Modified 18 сентября, 10:39
Updated 18 сентября, 10:39
Напомним, что стволом упавшего дерева на детской площадке в Батайске придавило малыша. Общественность бьет тревогу. Люди недоумевают, сколько деревьев еще должно упасть, чтобы на проблему обратили внимание.
При этом, как отмечают ростовские активисты, в случае обнаружения аварийного дерева, сами горожане сделать ничего не могут. Ведь за спил дерева, даже аварийного, без соответствующих документов грозит серьезный штраф.
В редакцию продолжают поступать обращения граждан с жалобами на опасные деревья. Одно из них, напротив здания судебных приставов, заметили жители улицы Каширской.
«Острый кол надорванной огромной ветки у дерева висит уже давно. Во время дождей или ветра все ждем, когда он обрушится. Дай бог, чтобы не на людей. А между тем, по дорожке, где находится эта опасная ветка, ездят не только машины. Здесь ходят и мамы с детьми», — отмечают жители Каширской.
Очередное обращение ростовчан связано с высохшими тополями на улице Зоологической, 14/7.
«Проблеме уже больше двух месяцев. На улице вдоль дороги рядом со здоровыми деревьями стоят сухие тополя. Они огромные. Представляете, что будет, если такое дерево свалится на автобус или проезжающий автомобиль?» — возмущается ростовчанин Игорь, не пожелавший назвать свою фамилию.
Горожане высказывают мнение, что, судя по всему, пока опасные деревья не упадут, никаких мер предпринято не будет.