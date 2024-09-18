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Posted 18 сентября, 10:37

Published 18 сентября, 10:37

Modified 18 сентября, 10:39

Updated 18 сентября, 10:39

Горожане массово жалуются на опасные сухие деревья в разных районах Ростова

«Ждем новой беды»: жители Ростова массово жалуются на сухие деревья в городе

18 сентября 2024, 10:37
Фото: rostovgazeta.ru
Горожане массово жалуются на опасные сухие деревья в разных районах Ростова

Горожане массово жалуются на сухие деревья в Ростове

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В редакцию RostovGazeta обратились жители Ростова. Люди массово жалуются на сухие огромные деревья, которые представляют опасность для жизни горожан.

Напомним, что стволом упавшего дерева на детской площадке в Батайске придавило малыша. Общественность бьет тревогу. Люди недоумевают, сколько деревьев еще должно упасть, чтобы на проблему обратили внимание.

При этом, как отмечают ростовские активисты, в случае обнаружения аварийного дерева, сами горожане сделать ничего не могут. Ведь за спил дерева, даже аварийного, без соответствующих документов грозит серьезный штраф.

В редакцию продолжают поступать обращения граждан с жалобами на опасные деревья. Одно из них, напротив здания судебных приставов, заметили жители улицы Каширской.

«Острый кол надорванной огромной ветки у дерева висит уже давно. Во время дождей или ветра все ждем, когда он обрушится. Дай бог, чтобы не на людей. А между тем, по дорожке, где находится эта опасная ветка, ездят не только машины. Здесь ходят и мамы с детьми», — отмечают жители Каширской.
Огромная острая сухая ветка дерева возле дома на Каширской 8/3 может упасть в любой моментОгромная острая сухая ветка дерева возле дома на Каширской 8/3 может упасть в любой момент
Огромная острая сухая ветка дерева возле дома на Каширской 8/3 может упасть в любой моментОгромная острая сухая ветка дерева возле дома на Каширской 8/3 может упасть в любой момент
Огромная острая сухая ветка дерева возле дома на Каширской 8/3 может упасть в любой момент. Фото: читатели. rostovgazeta.ru
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Очередное обращение ростовчан связано с высохшими тополями на улице Зоологической, 14/7.

Сухие тополя на улице Зоологической вызывают обеспокоенность ростовчанСухие тополя на улице Зоологической вызывают обеспокоенность ростовчан
Сухие тополя на улице Зоологической вызывают обеспокоенность ростовчан. Фото: читатели. rostovgazeta.ru
«Проблеме уже больше двух месяцев. На улице вдоль дороги рядом со здоровыми деревьями стоят сухие тополя. Они огромные. Представляете, что будет, если такое дерево свалится на автобус или проезжающий автомобиль?» — возмущается ростовчанин Игорь, не пожелавший назвать свою фамилию.

Горожане высказывают мнение, что, судя по всему, пока опасные деревья не упадут, никаких мер предпринято не будет.

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Ранее RostovGazeta сообщала, что жителей Ростова предупредили об опасном падении деревьев.

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