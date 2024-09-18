Жителей Ростова предупредили о массовом отключении света с 18 сентября

Posted 18 сентября, 05:23
Published 18 сентября, 05:23
Modified 18 сентября, 05:25
Updated 18 сентября, 05:25
В среду, 18 сентября, около 09:00 обесточат дома на улице 26 июня, 30-48, Волжской, 31-47, 40-56, Камской, 39-53, 28-42, Щербакова, 82-98, Арефьева, 69-85 и 68-78. Там света не будет до 17:00, как и на бульваре Комарова, 30/1, 30/2, 30/3, проспекте Космонавтов, 21, 23, 23/А, 23/1, 25, 25/А и проспекте Коммунистическом, 32, 28/1, 30/1. То же самое касается и домов № 110, 112, 112/1, 112/2, 114, 114/4 на улице Вятской. Кроме того, на Вятской отключения повторно проведут 19 сентября — также с 09:00 до 17:00.
В это же время во вторник (19 сентября) погаснут лампочки в домах, расположенных на проспектах Космонавтов, 25, 25/1, 27, 27/2, 27/3, 27/6, 29, 29/1, 29/2 и Коммунистическом, 34/3. Аналогичная ситуация на улицах 14-й линии, 1-7, 2-16; 16-й линии, 1-9, 2-14; 4-й линии, 36-82 и 41-87; Майской, 15-23, 14-28, Налбандяна, 91-95, 82-84, Ченцова, 96-104.
На час меньше, с 09:00 до 16:00 отключат электричество у ростовчан, проживающих на улицах Безымянная Балка, 50-102, Армейской, 35-69, 36-54 и в переулке Поддубного, 2-24, 1-17. На шесть часов оставят без света горожан на проспекте Чехова, 103, 107 и на площади Гагарина, 6/87 (с 10:00 до 15:00). На три часа — тех, кто проживает на улице Варфоломеева, 265-267, проспектах Ворошиловском, 62 и Соколова, 9А.
В конце рабочей недели, 20 сентября, с 09:00 обесточат дома № 32/1 и 34 на проспекте Коммунистическом. В это же время перестанут подавать электричество на улицу Украинскую (дома № 21-25), Суворова (№ 19-29, 26-32), Большую Садовую (№ 77-85), в переулки Беломорский (№ 65-103), Днепровский (№ 77-105, 76-108/1, 103/18), а также на проспекты Чехова (№ 52-54, 31-35) и Соколова (№ 17-23, 24-34). По этим адресам света не будет до 17:00.
Ранее стало известно о веерных отключениях электричества в Ростовской области, которые ввели из-за сотни крупных пожаров.