Жителей Ростова предупредили о массовом отключении света с 18 сентября

В среду, 18 сентября, около 09:00 обесточат дома на улице 26 июня, 30-48, Волжской, 31-47, 40-56, Камской, 39-53, 28-42, Щербакова, 82-98, Арефьева, 69-85 и 68-78. Там света не будет до 17:00, как и на бульваре Комарова, 30/1, 30/2, 30/3, проспекте Космонавтов, 21, 23, 23/А, 23/1, 25, 25/А и проспекте Коммунистическом, 32, 28/1, 30/1. То же самое касается и домов № 110, 112, 112/1, 112/2, 114, 114/4 на улице Вятской. Кроме того, на Вятской отключения повторно проведут 19 сентября — также с 09:00 до 17:00.