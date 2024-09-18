Жителей Таганрога напугали манекеном, который повесили на трубу

Posted 18 сентября, 11:45
Published 18 сентября, 11:45
Modified 18 сентября, 11:47
Updated 18 сентября, 11:47
Нечто, напоминающее труп человека, подвесили на трубу теплотрассы в Таганроге. «Тело» напугало жителей, которые уезжали с остановки напротив. Они обратились в полицию.
Прибывшие на место полицейские установили, что на самом деле на трубу подвесили манекен.
Сейчас пугающий муляж тела человека сняли.
Кто и зачем его подвесил, неизвестно.
Ранее в Шахтах соседи десять дней не чувствовали запах разлагающихся тел супружеской пары. Пожилые муж и жена умерли в один день, предположительно, от алкоголя плохого качества.