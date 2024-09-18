rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 11:45

Published 18 сентября, 11:45

Modified 18 сентября, 11:47

Updated 18 сентября, 11:47

Неизвестное тело подвесили напротив автобусной остановки в Ростовской области

Жителей Таганрога напугали манекеном, который повесили на трубу

18 сентября 2024, 11:45
Фото: Unsplash
Неизвестное тело подвесили напротив автобусной остановки в Ростовской области
Жителей Таганрога напугал манекен, подвешенный на трубу, инцидент прокомментировали в пресс-службе полиции региона.

Нечто, напоминающее труп человека, подвесили на трубу теплотрассы в Таганроге. «Тело» напугало жителей, которые уезжали с остановки напротив. Они обратились в полицию.

Прибывшие на место полицейские установили, что на самом деле на трубу подвесили манекен.

Сейчас пугающий муляж тела человека сняли.

Кто и зачем его подвесил, неизвестно.

Вооружённый мужчина ворвался в супермаркет в центре Ростова
Узнать подробнее

Ранее в Шахтах соседи десять дней не чувствовали запах разлагающихся тел супружеской пары. Пожилые муж и жена умерли в один день, предположительно, от алкоголя плохого качества.

Читайте также:
Катер и лодка столкнулись под Темерницким мостом в Ростове-на-ДонуСпасатели срезали крышу авто, чтобы спасти людей после ДТП на М-4 под РостовомВ Ростове бизнесмен подкупил конкурента в торгах на пользование участком Дона
#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь
Популярное