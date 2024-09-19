rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 12:47

Published 19 сентября, 12:47

Modified 19 сентября, 12:49

Updated 19 сентября, 12:49

«А если столбы начнут падать?»: горожане показали деформированные опоры ЛЭП в Ростове

«А если столбы начнут падать?»: горожане показали деформированные опоры ЛЭП в Ростове

19 сентября 2024, 12:47
Фото: 40.mchs.gov.ru. для иллюстрации
«А если столбы начнут падать?»: горожане показали деформированные опоры ЛЭП в Ростове

Ростовчане рассказали о накренившихся столбах линий электропередачи

Сюжет
Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратились жители Ростова. Люди обеспокоены состоянием столбов — опор линий электропередачи в городе. Проблема заключается в том, что под возросшей нагрузкой проводов, многие столбы деформированы и угрожают упасть.

В качестве примера собеседники приводят столбы на улице Зоологической. Люди подозревают, что эти опоры ставили еще в годы СССР. По словам ростовчан, вполне вероятно, что столбы рассчитаны лишь на определенную нагрузку.

«А сейчас провода в оплетке более тяжелые. К тому же возросло и число объектов, которые подключаются к электричеству. На столбах мы видим целые жгуты проводов, под тяжестью которых многие опоры деформированы», — отмечает ростовчанин Иван, попросивший изменить свое имя при публикации.

Собеседник возмущается — мало того, что в Ростове существует проблема с падением сухих деревьев. Теперь опасения некоторых ростовчан вызывают и столбы линий электропередачи.

«Представляете, что будет, если эти бетонные столбы из-за непогоды начнут падать? Они уже в некоторых местах города наклоняются на дорогу, а еще не наступила зима», — констатирует житель Ростова.
Деформированный столб на улице Зоологической в РостовеДеформированный столб на улице Зоологической в Ростове
Деформированный столб на улице Зоологической в РостовеДеформированный столб на улице Зоологической в Ростове
Деформированный столб на улице Зоологической в Ростове. Фото: читатели. rostovgazeta.ru
«Ждем новой беды»: жители Ростова массово жалуются на сухие деревья в городе
Узнать подробнее

По словам Ивана, деформированные от тяжести проводов столбы ЛЭП он видел не только на улице Зоологической, но и в Октябрьском и Пролетарском районах, на Сельмаше.

«Такие столбы представляют огромную опасность. Почему их состояние никто не контролирует? Знаете, если простой человек захочет подключиться к электричеству, ему придется собирать множество документов. А тут мы наблюдаем, как опоры не выдерживают проводов, могут упасть, и никому до этого нет дела?» — недоумевает собеседник.
В Ростове-на-Дону столб рухнул на жилой дом в феврале
Узнать подробнее

Разъяснить ситуацию в Северо-Кавказском Управлении Ростехнадзора на момент публикации статьи не удалось. Корреспондента RostovGazeta переадресовали на отдел государственного энергетического надзора. Однако там никто не ответил на звонок. Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.

А между тем, случаи падения столбов в Ростове уже были. В 2023 году RostovGazeta сообщала, как высокий столб рухнул на многоквартирный дом на Шаумяна в Ростове. А упавший на дорогу столб в 2024 году перекрыл проезд на проспекте Ворошиловском.

Упавший столб парализовал движение в центре Ростова-на-Дону
Узнать подробнее
Читайте также:
Бетонный столб рухнул на припаркованный автомобиль в РостовеПод Ростовом упавший столб насмерть раздавил водителя ВАЗаОгромная пробка образовалась на Островского в Ростове из-за упавшего от ветра столба
#Дарья Демидова#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Электричество#Безопасность#Ростов#Опоры#Аварийное состояние#ЛЭП#Состояние#Столб#Нагрузка#Опоры линий электропередачи
Подпишитесь
Популярное