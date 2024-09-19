«А если столбы начнут падать?»: горожане показали деформированные опоры ЛЭП в Ростове

А между тем, случаи падения столбов в Ростове уже были. В 2023 году RostovGazeta сообщала, как высокий столб рухнул на многоквартирный дом на Шаумяна в Ростове. А упавший на дорогу столб в 2024 году перекрыл проезд на проспекте Ворошиловском.