«А если столбы начнут падать?»: горожане показали деформированные опоры ЛЭП в Ростове

Posted 19 сентября, 12:47
Published 19 сентября, 12:47
Modified 19 сентября, 12:49
Updated 19 сентября, 12:49
В качестве примера собеседники приводят столбы на улице Зоологической. Люди подозревают, что эти опоры ставили еще в годы СССР. По словам ростовчан, вполне вероятно, что столбы рассчитаны лишь на определенную нагрузку.
«А сейчас провода в оплетке более тяжелые. К тому же возросло и число объектов, которые подключаются к электричеству. На столбах мы видим целые жгуты проводов, под тяжестью которых многие опоры деформированы», — отмечает ростовчанин Иван, попросивший изменить свое имя при публикации.
Собеседник возмущается — мало того, что в Ростове существует проблема с падением сухих деревьев. Теперь опасения некоторых ростовчан вызывают и столбы линий электропередачи.
«Представляете, что будет, если эти бетонные столбы из-за непогоды начнут падать? Они уже в некоторых местах города наклоняются на дорогу, а еще не наступила зима», — констатирует житель Ростова.
По словам Ивана, деформированные от тяжести проводов столбы ЛЭП он видел не только на улице Зоологической, но и в Октябрьском и Пролетарском районах, на Сельмаше.
«Такие столбы представляют огромную опасность. Почему их состояние никто не контролирует? Знаете, если простой человек захочет подключиться к электричеству, ему придется собирать множество документов. А тут мы наблюдаем, как опоры не выдерживают проводов, могут упасть, и никому до этого нет дела?» — недоумевает собеседник.
Разъяснить ситуацию в Северо-Кавказском Управлении Ростехнадзора на момент публикации статьи не удалось. Корреспондента RostovGazeta переадресовали на отдел государственного энергетического надзора. Однако там никто не ответил на звонок. Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.
А между тем, случаи падения столбов в Ростове уже были. В 2023 году RostovGazeta сообщала, как высокий столб рухнул на многоквартирный дом на Шаумяна в Ростове. А упавший на дорогу столб в 2024 году перекрыл проезд на проспекте Ворошиловском.