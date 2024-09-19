Бастрыкин взял на контроль дело ростовчанки, 40 лет ожидающей квартиру

В 1981 году женщина стала на учет по улучшению жилищных условий — вероятно, жить с сыном в комнате общежития было слишком тесно. Годы шли, а условия так и не улучшились. Ее номер в очереди давно уже стал первым, но квартиру ей до сих пор не дали.