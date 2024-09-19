rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 19:14

Published 19 сентября, 19:14

Modified 19 сентября, 19:16

Updated 19 сентября, 19:16

Пенсионерка из Ростова 40 лет ждет обещанную квартиру

Бастрыкин взял на контроль дело ростовчанки, 40 лет ожидающей квартиру

19 сентября 2024, 19:14
Фото: 1MI
Пенсионерка из Ростова 40 лет ждет обещанную квартиру
Ростовчанка 40 лет простояла на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, но квартиру ей так и не дали. Теперь в дело вмешался Александр Бастрыкин, сообщает Следком России.

Горожанка живет вместе с сыном в небольшой комнатке общежития на улице Кашарской. Здание построено в 1974 году. За полвека жилище стало не только ужасно выглядеть, но и угрожать здоровью жильцов. Стены прогнили от сырости, на них появились трещины и плесень. Кроме того, неисправна канализационная система.

В 1981 году женщина стала на учет по улучшению жилищных условий — вероятно, жить с сыном в комнате общежития было слишком тесно. Годы шли, а условия так и не улучшились. Ее номер в очереди давно уже стал первым, но квартиру ей до сих пор не дали.

«Успеть в последний вагон»: где в Ростовской области еще можно недорого купить жилье
Узнать подробнее

Когда об этом узнали следователи, то начали проверку. Делом заинтересовался глава Следкома России. Он поручил доложить ему о промежуточных результатах и принятом решении.

Ранее председатель СКР требовал доклад от руководителя регионального СУ СК Аслана Хуаде по уголовному делу о травмировании ребенка в Батайске. Следователи ищут виновного в том, что на малыша упала береза.

Читайте также:
Риелтор Загоренко рассказала, почему подорожала аренда квартир в РостовеСуд в Ростове посадил на 16 лет напавшего на военных террористаВ СК РФ проверят действия властей Ростова в ходе расселения аварийного жилья
#Евгения Волкова#Общество#Жилье#Александр Бастрыкин#Ростов#Следком России
Подпишитесь
Популярное