Бастрыкин взял на контроль дело ростовчанки, 40 лет ожидающей квартиру

Posted 19 сентября, 19:14
Published 19 сентября, 19:14
Modified 19 сентября, 19:16
Updated 19 сентября, 19:16
Горожанка живет вместе с сыном в небольшой комнатке общежития на улице Кашарской. Здание построено в 1974 году. За полвека жилище стало не только ужасно выглядеть, но и угрожать здоровью жильцов. Стены прогнили от сырости, на них появились трещины и плесень. Кроме того, неисправна канализационная система.
В 1981 году женщина стала на учет по улучшению жилищных условий — вероятно, жить с сыном в комнате общежития было слишком тесно. Годы шли, а условия так и не улучшились. Ее номер в очереди давно уже стал первым, но квартиру ей до сих пор не дали.
Когда об этом узнали следователи, то начали проверку. Делом заинтересовался глава Следкома России. Он поручил доложить ему о промежуточных результатах и принятом решении.
Ранее председатель СКР требовал доклад от руководителя регионального СУ СК Аслана Хуаде по уголовному делу о травмировании ребенка в Батайске. Следователи ищут виновного в том, что на малыша упала береза.