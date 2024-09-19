Бизнесмена в Новочеркасске осудят из-за убитого электрическим проводом водителя

В ноябре прошло года на стройке, которой заведовал предприниматель, верхняя металлическая часть стрелы крана-манипулятора соприкоснулась с электрическим проводом. Провод находился рядом со въездом во двор. Как раз в этот момент там проезжала машина. Водитель погиб на месте от электрического удара.