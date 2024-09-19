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Posted 19 сентября, 15:21

Published 19 сентября, 15:21

Modified 19 сентября, 15:23

Updated 19 сентября, 15:23

Бизнесмена в Новочеркасске осудят из-за убитого электрическим проводом водителя

Бизнесмена в Новочеркасске осудят из-за убитого электрическим проводом водителя

19 сентября 2024, 15:21
Фото: 1MI
Бизнесмена в Новочеркасске осудят из-за убитого электрическим проводом водителя
Предпринимателя осудят в Ростовской области из-за гибели его сотрудника на стройплощадке, сообщили в региональном Следкоме.

В Новочеркасске завершилось расследование уголовного дела в отношении местного бизнесмена. Его обвиняют в нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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В ноябре прошло года на стройке, которой заведовал предприниматель, верхняя металлическая часть стрелы крана-манипулятора соприкоснулась с электрическим проводом. Провод находился рядом со въездом во двор. Как раз в этот момент там проезжала машина. Водитель погиб на месте от электрического удара.

Следствие установило, что погибший водитель был допущен бизнесменом к работе без соответствующей подготовки, знаний и квалифицированных удостоверений.

Сам предприниматель свою вину полностью признал. Теперь его судьбу решит суд.

Ранее в Ростове уголовное дело завели на бизнесмена, который подкупил конкурента в торгах на пользование участком Дона

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