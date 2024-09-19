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Posted 19 сентября, 13:31

Published 19 сентября, 13:31

Modified 19 сентября, 17:58

Updated 19 сентября, 17:58

До +10 градусов похолодало в Ростовской области

До +10 градусов похолодало в Ростовской области

19 сентября 2024, 13:31
Фото: Unsplash
До +10 градусов похолодало в Ростовской области

В Ростовской области началось осеннее похолодание

В Ростовской области началось похолодание. Осенняя погода наступила в регионе с 19 сентября, следует из прогноза синоптиков.

В Чертковском, Шолоховском и других северных районах ночью 19 сентября воздух остыл до +9 градусов. Днем потеплело до +21, но после 19:00 температура снова пойдет на спад. К полуночи на термометре будет снова +9 градусов. Аналогичная ситуация и в восточной части региона. В Волгодонском, Заветинском, Дубовском районах ночью наблюдалась такая же холодная погода. А вот днем чуть теплее — до +24 градусов.

На юге Ростовской области столбик термометра не опускался ниже +12 градусов. Днем в Сальском, Егорлыкском районах на улице было около +24 градусов. Примерно такая же погода в западных муниципалитетах: Таганроге, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах. Ночью там было около +13 градусов, а днем — до +23.

В ближайшие сутки в Ростовской области похолодает до +1
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По всему региону бушует сильный ветер. Из-за мощных порывов температура воздуха ощущается на 4-10 градусов ниже, чем на самом деле.

В ближайшие дни похолодает еще больше. В Ростовской области прогнозируют первые заморозки.

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