До +10 градусов похолодало в Ростовской области

Posted 19 сентября, 13:31
Published 19 сентября, 13:31
Modified 19 сентября, 17:58
Updated 19 сентября, 17:58
В Чертковском, Шолоховском и других северных районах ночью 19 сентября воздух остыл до +9 градусов. Днем потеплело до +21, но после 19:00 температура снова пойдет на спад. К полуночи на термометре будет снова +9 градусов. Аналогичная ситуация и в восточной части региона. В Волгодонском, Заветинском, Дубовском районах ночью наблюдалась такая же холодная погода. А вот днем чуть теплее — до +24 градусов.
На юге Ростовской области столбик термометра не опускался ниже +12 градусов. Днем в Сальском, Егорлыкском районах на улице было около +24 градусов. Примерно такая же погода в западных муниципалитетах: Таганроге, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах. Ночью там было около +13 градусов, а днем — до +23.
По всему региону бушует сильный ветер. Из-за мощных порывов температура воздуха ощущается на 4-10 градусов ниже, чем на самом деле.
В ближайшие дни похолодает еще больше. В Ростовской области прогнозируют первые заморозки.