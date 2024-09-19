До +10 градусов похолодало в Ростовской области

В Чертковском, Шолоховском и других северных районах ночью 19 сентября воздух остыл до +9 градусов. Днем потеплело до +21, но после 19:00 температура снова пойдет на спад. К полуночи на термометре будет снова +9 градусов. Аналогичная ситуация и в восточной части региона. В Волгодонском, Заветинском, Дубовском районах ночью наблюдалась такая же холодная погода. А вот днем чуть теплее — до +24 градусов.