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Posted 19 сентября, 11:10

Published 19 сентября, 11:10

Modified 19 сентября, 11:12

Updated 19 сентября, 11:12

Берега обрушатся: эколог объяснил опасность сгона воды в Дону

Эколог Дмитрий Брыканов объяснил, чем опасно обмеление Дона

19 сентября 2024, 11:10
Фото: donland.ru
Берега обрушатся: эколог объяснил опасность сгона воды в Дону
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Ветровой сгон воды в Дону может серьезно повлиять на состояние берегов реки, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский эколог Дмитрий Брыканов.

Последние недели в Ростовской области выдались ветренными. Из-за погоды низкий уровень воды на участке от Аксая до Азова сохраняется уже не первый день. Он оказался ниже неблагоприятных отметок.

«Сгонно-нагонные явления для Ростовской области норма. Это, главным образом, объясняется равнинным рельефом местности. Но такие частые колебания воды в Таганрогском заливе и Дону имеют свои последствия», — замечает эколог.

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По словам эксперта, обмеление Дона из-за ветра приводит к подмыванию и обрушению берегов реки. С подтопленных берегов, когда ветер стихает и уровень воды приходит в норму, в реку и залив попадает мусор и токсичные вещества.

«При сильном и продолжительном ветре с обмелевших участков дна может даже подниматься пыль, которую разнесет на большие расстояния пыльной бурей», — добавляет Дмитрий Брыканов.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове-на-Дону в пряниках от «Золотого колоса» нашли куски резины.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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