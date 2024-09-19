Эколог Дмитрий Брыканов объяснил, чем опасно обмеление Дона

Posted 19 сентября, 11:10
Published 19 сентября, 11:10
Modified 19 сентября, 11:12
Updated 19 сентября, 11:12
Последние недели в Ростовской области выдались ветренными. Из-за погоды низкий уровень воды на участке от Аксая до Азова сохраняется уже не первый день. Он оказался ниже неблагоприятных отметок.
«Сгонно-нагонные явления для Ростовской области норма. Это, главным образом, объясняется равнинным рельефом местности. Но такие частые колебания воды в Таганрогском заливе и Дону имеют свои последствия», — замечает эколог.
По словам эксперта, обмеление Дона из-за ветра приводит к подмыванию и обрушению берегов реки. С подтопленных берегов, когда ветер стихает и уровень воды приходит в норму, в реку и залив попадает мусор и токсичные вещества.
«При сильном и продолжительном ветре с обмелевших участков дна может даже подниматься пыль, которую разнесет на большие расстояния пыльной бурей», — добавляет Дмитрий Брыканов.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове-на-Дону в пряниках от «Золотого колоса» нашли куски резины.