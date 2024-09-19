«Это позорище»: жители Каменска-Шахтинского показали разрушающийся стадион «Прогресс»

Posted 19 сентября, 10:23
Published 19 сентября, 10:23
Modified 19 сентября, 10:25
Updated 19 сентября, 10:25
По словам каменчан, расположенный на переулке Коммунистическом в Каменске-Шахтинском спортивный комплекс «Прогресс» постепенно приходит в негодность.
Старожилы напоминают, что «Прогресс» был построен в 50-е годы прошлого века. Это громадное спортивное сооружение. На нем выросло много спортивных поколений каменчан, известных футболистов. Но сегодня все это разрушается.
«Это ужас, просто позорище, во что сейчас превратился городской стадион», — говорит горожанка Татьяна.
По ее словам, спорткомплекс выглядит удручающе. На колоннах забора отваливается штукатурка. В некоторых местах на заборе проросли деревья. А вход в стадион и вовсе заколочен досками. При этом, как отмечает собеседница, в таких условиях тренируются дети — это видно по оставленным рюкзакам.
И этот обветшалый объект, по словам местных жителей, находится почти на главной улице города, рядом с медучилищем, техникумом, и множеством магазинов.
«Хотелось бы вопрос о состоянии стадиона придать огласке. Может быть тогда будут предприниматься хоть какие-то действия по восстановлению и сохранению этого значимого для жителей Каменска места», — делится мнением Татьяна.
Разъяснить ситуацию о состоянии спорткомплекса «Прогресс» на момент публикации не удалось. Телефонный номер стадиона оказался недоступен.
«Абоненту не разрешается ответить на ваш вызов», — сообщил автоответчик.
В администрации Каменска-Шахтинского затруднились с ответом.
«Нужно направить редакционное задание [официальный запрос — прим. редакции]. И тогда письменно, в установленные сроки вам ответят», — подчеркнули в приемной главы.
Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta показывала, как выглядит разбитый фонтан в центре города Каменск-Шахтинский.