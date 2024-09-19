«Это позорище»: жители Каменска-Шахтинского показали разрушающийся стадион «Прогресс»

По ее словам, спорткомплекс выглядит удручающе. На колоннах забора отваливается штукатурка. В некоторых местах на заборе проросли деревья. А вход в стадион и вовсе заколочен досками. При этом, как отмечает собеседница, в таких условиях тренируются дети — это видно по оставленным рюкзакам.