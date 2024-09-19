Известный комментатор объяснил высказывания Дзюбы о сборной

Артём Дзюба играл в российской сборной десять лет, с 2011 по 2021 год. За это время он смог стать капитаном команды и лучшим бомбардиром в её истории. В данный момент один из лучших бомбардиров в истории РПЛ играет за ФК «Акрон» из Тольятти.