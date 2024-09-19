Известный комментатор объяснил высказывания Дзюбы о сборной

Posted 19 сентября, 08:49
Published 19 сентября, 08:49
Modified 19 сентября, 08:51
Updated 19 сентября, 08:51
Артём Дзюба, 36-летний нападающий ФК «Акрон», недавно заявил, что мог бы выходить на последние матчи сборной в нетрезвом состоянии, так как уровень соперников слишком низкий. Дмитрий Губерниев объяснил данное высказывание бывшего капитана национальной команды. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.
Губерниев считает, что Дзюба завидует и обижается. Журналист отметил, что для вызова в национальную команду необходимо показывать своё мастерство на поле. Он добавил, что нападающий лишь обижает сам себя, мол как его, «такого великого», не берут в сборную.
Комментатор отметил, что затронута не только спортивная форма футболиста, но и его личные амбиции. Подобные высказывания форварда он объяснил комплексами и призвал его сосредоточиться на игре, а не на обидах.
Артём Дзюба играл в российской сборной десять лет, с 2011 по 2021 год. За это время он смог стать капитаном команды и лучшим бомбардиром в её истории. В данный момент один из лучших бомбардиров в истории РПЛ играет за ФК «Акрон» из Тольятти.