Как ростовчанам получить привилегии зарплатных клиентов сразу двух банков

Posted 19 сентября, 10:51
Published 19 сентября, 10:51
Modified 19 сентября, 10:51
Updated 19 сентября, 10:51
У владельцев зарплатных карт любых российских банков появилась возможность дополнительно получить преимущества и льготы зарплатных клиентов МТС Банка. Не надо писать заявление в бухгалтерию — достаточно:
При выполнении условий, клиент получит дополнительно к базовому разовый кешбэк в размере 1000 рублей, отмену комиссии за обслуживание карты на полгода и приветственную ставку по накопительным счетам до 19% годовых. Все вознаграждения в рамках акции предоставляются до 13 декабря 2024 года.
Акция доступна как для новых клиентов, так и для тех, у кого уже оформлена карта «Скидка везде», ключевым преимуществом которой является моментальная скидка 3% на все покупки на маркетплейсах, в интернет-магазинах и любых мобильных приложениях. Скидка 1% предоставляется на остальные покупки, которые клиент совершает в обычных магазинах.
Во время покупки МТС Банк сразу списывает с карты сумму с учетом скидки, то есть клиент всегда будет платить меньше, чем указано на ценнике. В первые два месяца с момента получения карты скидка является безусловной. С третьего месяца 3% действует при совершении в предыдущем месяце любых 25 покупок от одного рубля. Если покупок будет совершено меньше, действует скидка на все — 1%. Карта выпускается бесплатно. Максимальная сумма скидки — 10 тысяч рублей в месяц.
Оформление заявки на карту «Скидка везде» доступно на сайте и в дополнительных офисах МТС Банка.
Подробнее об условиях акции и карте «Скидка везде» можно узнать на сайте.