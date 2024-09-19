Как ростовчанам получить привилегии зарплатных клиентов сразу двух банков

Во время покупки МТС Банк сразу списывает с карты сумму с учетом скидки, то есть клиент всегда будет платить меньше, чем указано на ценнике. В первые два месяца с момента получения карты скидка является безусловной. С третьего месяца 3% действует при совершении в предыдущем месяце любых 25 покупок от одного рубля. Если покупок будет совершено меньше, действует скидка на все — 1%. Карта выпускается бесплатно. Максимальная сумма скидки — 10 тысяч рублей в месяц.