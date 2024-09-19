Когда в России появится космический интернет как Starlink Илона Маска?

Несмотря на масштабное финансирование Роскосмоса, на мировой арене эти деньги кажутся копейками. Например, бюджет NASA превышает эту сумму в 8,5 раза в 2024 году. Тем не менее, эксперты считают, что проект «не заглохнет». Однако есть риск, что специалисты не справятся с инновационной системой. Как сообщают «Новые известия», только две компании в мире освоили технологию серийного производства спутников. В России ученые будут разбираться с ней с нуля.