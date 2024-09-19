Когда в России появится космический интернет как Starlink Илона Маска?

Posted 19 сентября, 09:17
Published 19 сентября, 09:17
Modified 19 сентября, 09:19
Updated 19 сентября, 09:19
Частная компания «Бюро 1440» занимается проектом спутникового интернет с 2020 года. Впервые за это время появилась первая оценка требуемых затрат до 2030 года. Речь идет о 445 миллиардах рублей, из которых 116 выделят из федерального бюджета. Спутниковый интернет хотят запустить в 2027 году
Сейчас в России доступ в интернет обеспечивает ФГУП «Космическая связь» (через спутники серии «Экспресс») и АО «Газпром космические системы (используют спутники серии „Ямал“). А к интернет-провайдерам, которые их арендуют, относятся Eutelsat Network, KiteNet, „СтарБлайзер“, „Стриж“ и SenSat.
Новая разработка очень похожа на Starlink: рой спутников в небе обеспечивает равное покрытие сетью по всей Земле. Оборудование, которое проводит сигнал сети, подключается к ближайшему спутнику с наилучшим сигналом. Как только тот отходит на большое расстояние, терминал находит другой, более подходящий.
По аналогичному принципу и разрабатывают проект спутникового интернета в России. В 2023 году частная компания уже запустила несколько испытательных спутников. Всего планируют запустить почти 400 спутников. Российская спутниковая связь станет третьей подобной системы после Starlink и OneWeb. У них насчитывается в небе около шести тысяч и 600 спутников соответственно.
Несмотря на масштабное финансирование Роскосмоса, на мировой арене эти деньги кажутся копейками. Например, бюджет NASA превышает эту сумму в 8,5 раза в 2024 году. Тем не менее, эксперты считают, что проект «не заглохнет». Однако есть риск, что специалисты не справятся с инновационной системой. Как сообщают «Новые известия», только две компании в мире освоили технологию серийного производства спутников. В России ученые будут разбираться с ней с нуля.
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