Крупный ночной пожар разгорелся на левом берегу Дона в Ростове

Ранее RostovGazeta сообщала о десятках крупных пожаров в регионе, которые возникли из-за засушливой жаркой погоды. На днях пламя уничтожало ряд домов и других построек. В одном из таких пожаров погибли два инвалида из Ростовской области. Они не смогли выбраться из жилья, когда загорелась крыша. По факту их смерти возбудили уголовное дело.