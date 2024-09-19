Крупный ночной пожар разгорелся на левом берегу Дона в Ростове

Posted 19 сентября, 04:56
Published 19 сентября, 04:56
Modified 19 сентября, 04:58
Updated 19 сентября, 04:58
Свидетели ЧП поделились видео с места. На кадрах видно, как перед торгово-развлекательным комплексом «Мегамаг», на улице Пойменной, разгорелся огромный пожар. Пламя охватило десятки, а то и сотни квадратных метров. Ветер разгоняет черный едкий дым над городом, по близлежащим улицам. Не исключено, что в дыму оказались и жители Батайска.
В ГУ МЧС по Ростовской области происшествие пока не прокомментировали. Вероятно, кто-то из очевидцев вызвал спасателей, и те борются с огнем или даже полностью потушили его. Подробности ЧП станут известны позже.
Ранее RostovGazeta сообщала о десятках крупных пожаров в регионе, которые возникли из-за засушливой жаркой погоды. На днях пламя уничтожало ряд домов и других построек. В одном из таких пожаров погибли два инвалида из Ростовской области. Они не смогли выбраться из жилья, когда загорелась крыша. По факту их смерти возбудили уголовное дело.