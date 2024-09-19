Магнитная буря накроет Ростовскую область в конце сентября

Это уже третья магнитная буря за месяц. Уровень G1 и G2 наблюдался с полуночи 13 сентября до вечера 14-го. Через несколько дней буря накрыла землю с новой силой. Показатели почти достигли уровня G4: Kp-индекс подскочил до 7,6 единиц в ночь на 17 сентября. Такое высокое значение зафиксировали впервые за несколько месяцев. Шторм успокоился только к вечеру того же дня.