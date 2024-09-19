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Posted 19 сентября, 20:05

Published 19 сентября, 20:05

Modified 19 сентября, 20:07

Updated 19 сентября, 20:07

Магнитная буря накроет Ростовскую область в конце сентября

Магнитная буря накроет Ростовскую область в конце сентября

19 сентября 2024, 20:05
Фото: Изображение Midjourney
Магнитная буря накроет Ростовскую область в конце сентября
В конце сентября в Ростовской области прогнозируют магнитную бурю уровня G1, сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По расчетам экспертов, уровень возбуждения магнитосферы 26 сентября достигнет пяти баллов из девяти (Kp-индекс, или глобальный планетарный индекс геомагнитной активности, равен 5). Аналогичная ситуация ожидается и на следующий день, 27 сентября.

Это уже третья магнитная буря за месяц. Уровень G1 и G2 наблюдался с полуночи 13 сентября до вечера 14-го. Через несколько дней буря накрыла землю с новой силой. Показатели почти достигли уровня G4: Kp-индекс подскочил до 7,6 единиц в ночь на 17 сентября. Такое высокое значение зафиксировали впервые за несколько месяцев. Шторм успокоился только к вечеру того же дня.

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Магнитные бури негативно сказываются на здоровье метеозависимых людей. Из-за астрономических явлений появляется недомогание: головные боли, слабость в теле. Поэтому во время магнитных бурь рекомендуется ограничить физическую и умственную нагрузку, побольше отдыхать и не пить кофе.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Здоровье#Магнитная буря#Метеозависимость#Геомагнитная активность
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