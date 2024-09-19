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Posted 19 сентября, 15:21

Published 19 сентября, 15:21

Modified 19 сентября, 15:23

Updated 19 сентября, 15:23

Мальчика на самокате насмерть сбил КамАЗ в Ростове, водитель сбежал

Мальчика на самокате насмерть сбил КамАЗ в Ростове-на-Дону

19 сентября 2024, 15:21
Фото: Unsplash.com
Мальчика на самокате насмерть сбил КамАЗ в Ростове, водитель сбежал
Ребёнок погиб под колёсами КамАЗ на улице Добровольского, кадрами с места событий делится сообщество ВКонтакте «Это Ростов! Новости».

Происшествие случилось вечером 19 сентября на улице Добровольского в районе дома номер 17/1. Мальчик пересекал улицу на самокате в неположенном месте. В этот момент по дороге двигался КамАЗ. Фура сбила ребёнка. Школьник погиб на месте.

Видео: ВКонтакте «Это Ростов! Новости». Мальчика на самокате насмерть сбил КамАЗ в Ростове, водитель сбежал

В управлении ГИБДД по региону комментариев о происшествии пока не давали.

Информация уточняется.

Ранее 22-летний мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком в Ростовской области. Авария произошла на трассе «Миллерово — Вёшенская». Мотоциклист хотел обогнать КамАЗ, но не рассчитал расстояния.

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