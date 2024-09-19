Мальчика на самокате насмерть сбил КамАЗ в Ростове-на-Дону

Происшествие случилось вечером 19 сентября на улице Добровольского в районе дома номер 17/1. Мальчик пересекал улицу на самокате в неположенном месте. В этот момент по дороге двигался КамАЗ. Фура сбила ребёнка. Школьник погиб на месте.