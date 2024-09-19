Мальчика на самокате насмерть сбил КамАЗ в Ростове-на-Дону

Posted 19 сентября, 15:21
Published 19 сентября, 15:21
Modified 19 сентября, 15:23
Updated 19 сентября, 15:23
Происшествие случилось вечером 19 сентября на улице Добровольского в районе дома номер 17/1. Мальчик пересекал улицу на самокате в неположенном месте. В этот момент по дороге двигался КамАЗ. Фура сбила ребёнка. Школьник погиб на месте.
В управлении ГИБДД по региону комментариев о происшествии пока не давали.
Информация уточняется.
Ранее 22-летний мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком в Ростовской области. Авария произошла на трассе «Миллерово — Вёшенская». Мотоциклист хотел обогнать КамАЗ, но не рассчитал расстояния.