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Posted 19 сентября, 05:30

Published 19 сентября, 05:30

Modified 19 сентября, 05:32

Updated 19 сентября, 05:32

Молодой мотоциклист погиб в жестком ДТП с грузовиком в Ростовской области

Молодой мотоциклист погиб в жестком ДТП с грузовиком в Ростовской области

19 сентября 2024, 05:30
Фото: УГИБДД по РО.
Молодой мотоциклист погиб в жестком ДТП с грузовиком в Ростовской области
Парень на мотоцикле разбился насмерть в аварии с грузовиком на севере Ростовской области, сообщает УГИБДД по региону.

Жуткая трагедия, забравшая жизнь 22-летнего парня, произошла днем 18 сентября. Около 14:30 мотоциклист ехал по автодороге Миллерово-Вешенская. Он решил обогнать КамАЗ, но не подрасчитал расстояние. Байк испанского производства Alpha зацепился за заднюю ось на прицепе большегруза. Водитель двухколесного транспорта потерял управление и на полном ходу вылетел из-за руля. Он упал на асфальт в нескольких метрах от мотоцикла. Травмы, которые получил молодой человек, оказались для него смертельными.

— В результате аварии погиб мотоциклист, — уточнили в ведомстве. — Парень скончался на месте происшествия.
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Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть молодого человека.

Накануне днем на дороге в Ростовской области разбился еще один мотоциклист. Водитель автомобиля насмерть сбил 23-летнего байкера, не уступив ему дорогу при повороте. Жуткое ДТП случилось в Таганроге.

Фото: УГИБДД по РО.
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