Молодой мотоциклист погиб в жестком ДТП с грузовиком в Ростовской области

Posted 19 сентября, 05:30
Published 19 сентября, 05:30
Modified 19 сентября, 05:32
Updated 19 сентября, 05:32
Жуткая трагедия, забравшая жизнь 22-летнего парня, произошла днем 18 сентября. Около 14:30 мотоциклист ехал по автодороге Миллерово-Вешенская. Он решил обогнать КамАЗ, но не подрасчитал расстояние. Байк испанского производства Alpha зацепился за заднюю ось на прицепе большегруза. Водитель двухколесного транспорта потерял управление и на полном ходу вылетел из-за руля. Он упал на асфальт в нескольких метрах от мотоцикла. Травмы, которые получил молодой человек, оказались для него смертельными.
— В результате аварии погиб мотоциклист, — уточнили в ведомстве. — Парень скончался на месте происшествия.
Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть молодого человека.
Накануне днем на дороге в Ростовской области разбился еще один мотоциклист. Водитель автомобиля насмерть сбил 23-летнего байкера, не уступив ему дорогу при повороте. Жуткое ДТП случилось в Таганроге.