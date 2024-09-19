Молодой мотоциклист погиб в жестком ДТП с грузовиком в Ростовской области

Жуткая трагедия, забравшая жизнь 22-летнего парня, произошла днем 18 сентября. Около 14:30 мотоциклист ехал по автодороге Миллерово-Вешенская. Он решил обогнать КамАЗ, но не подрасчитал расстояние. Байк испанского производства Alpha зацепился за заднюю ось на прицепе большегруза. Водитель двухколесного транспорта потерял управление и на полном ходу вылетел из-за руля. Он упал на асфальт в нескольких метрах от мотоцикла. Травмы, которые получил молодой человек, оказались для него смертельными.