Мощный ветер в Ростовской области выдует воду из реки Дон

Низкий уровень воды на участке от Аксая до Азова сохраняется уже не первый день. Он оказался ниже неблагоприятных отметок. Из-за того, что штормовой ветер продолжает бушевать в регионе, вода из восточной четверти устья реки Дон убывает все больше. Порывы воздуха буквально выдувают ее. Поэтому уровень воды будет падать и дальше.