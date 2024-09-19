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Posted 19 сентября, 06:27

Published 19 сентября, 06:27

Modified 19 сентября, 06:29

Updated 19 сентября, 06:29

Мощный ветер в Ростовской области сдует воду из реки Дон

Мощный ветер в Ростовской области выдует воду из реки Дон

19 сентября 2024, 06:27
Фото: 1MI
Мощный ветер в Ростовской области сдует воду из реки Дон
Река Дон в Ростовской области снова обмелеет из-за сильного ветра 19 сентября, сообщает Северо-Кавказское УГМС.

Низкий уровень воды на участке от Аксая до Азова сохраняется уже не первый день. Он оказался ниже неблагоприятных отметок. Из-за того, что штормовой ветер продолжает бушевать в регионе, вода из восточной четверти устья реки Дон убывает все больше. Порывы воздуха буквально выдувают ее. Поэтому уровень воды будет падать и дальше.

Аналогичная ситуация ожидается ночью и утром 20 сентября. При этом опасных гидрологических явлений (дождевые паводки, половодье, подтопление домов из-за повышения уровня грунтовых вод) не прогнозируют.

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Ранее стало известно, когда начнутся сильные дожди в Ростовской области. Затяжные ливни накроют практически все районы региона. Подробный прогноз и даты опубликованы в материале RostovGazeta.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Азов#Аксай#Ветер#Река Дон#Штормовой ветер#Северо-Кавказское УГМС
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