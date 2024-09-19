Мощный ветер в Ростовской области выдует воду из реки Дон

Posted 19 сентября, 06:27
Published 19 сентября, 06:27
Modified 19 сентября, 06:29
Updated 19 сентября, 06:29
Низкий уровень воды на участке от Аксая до Азова сохраняется уже не первый день. Он оказался ниже неблагоприятных отметок. Из-за того, что штормовой ветер продолжает бушевать в регионе, вода из восточной четверти устья реки Дон убывает все больше. Порывы воздуха буквально выдувают ее. Поэтому уровень воды будет падать и дальше.
Аналогичная ситуация ожидается ночью и утром 20 сентября. При этом опасных гидрологических явлений (дождевые паводки, половодье, подтопление домов из-за повышения уровня грунтовых вод) не прогнозируют.
Ранее стало известно, когда начнутся сильные дожди в Ростовской области. Затяжные ливни накроют практически все районы региона. Подробный прогноз и даты опубликованы в материале RostovGazeta.