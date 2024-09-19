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Posted 19 сентября, 16:27

Published 19 сентября, 16:27

Modified 19 сентября, 16:29

Updated 19 сентября, 16:29

В Ростовской области появится музей, посвящённый подсолнечному маслу

Музей подсолнечного масла собрались открыть в Ростовской области

19 сентября 2024, 16:27
Фото: Pxhere. com
В Ростовской области появится музей, посвящённый подсолнечному маслу
В Ростовской области появится музей, посвящённый подсолнечному маслу, пишет «Молот».

В хуторе Керчик-Савров Октябрьского района откроют музей подсолнечного масла. Инициатива открытия такого музея принадлежит местной жительнице Инне Куликовой. В этом году она сама запустила производство подсолнечного масла. Ростовчанка хочет открыть музей, чтобы люди могли узнать историю появления подсолнечного масла от начала производства и до современности.

Предполагается, что в музее посетители сами смогут на специальном оборудовании изготовить масло и забрать его домой.

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Ранее губернатор Василий Голубев объяснил, почему в Таганроге не восстановили музей после падения ракеты.

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