Музей подсолнечного масла собрались открыть в Ростовской области

Posted 19 сентября, 16:27
Published 19 сентября, 16:27
Modified 19 сентября, 16:29
Updated 19 сентября, 16:29
В хуторе Керчик-Савров Октябрьского района откроют музей подсолнечного масла. Инициатива открытия такого музея принадлежит местной жительнице Инне Куликовой. В этом году она сама запустила производство подсолнечного масла. Ростовчанка хочет открыть музей, чтобы люди могли узнать историю появления подсолнечного масла от начала производства и до современности.
Предполагается, что в музее посетители сами смогут на специальном оборудовании изготовить масло и забрать его домой.
Ранее губернатор Василий Голубев объяснил, почему в Таганроге не восстановили музей после падения ракеты.