Музей подсолнечного масла собрались открыть в Ростовской области

В хуторе Керчик-Савров Октябрьского района откроют музей подсолнечного масла. Инициатива открытия такого музея принадлежит местной жительнице Инне Куликовой. В этом году она сама запустила производство подсолнечного масла. Ростовчанка хочет открыть музей, чтобы люди могли узнать историю появления подсолнечного масла от начала производства и до современности.