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Posted 19 сентября, 09:56

Published 19 сентября, 09:56

Modified 19 сентября, 09:58

Updated 19 сентября, 09:58

На балконе дома в Новошахтинске заметили школьника с пистолетом

На балконе дома в Новошахтинске заметили школьника с пистолетом

19 сентября 2024, 09:56
Фото: flickr.com/cc by 2.0/virtualsugar
На балконе дома в Новошахтинске заметили школьника с пистолетом
Подросток переполошил местных жителей, когда вышел с пистолетом на балкон дома в Новошахтинске, инцидент прокомментировали в региональном ГУ МВД.

Об инциденте стало известно 19 сентября. Видео очевидцы опубликовали в telegram-канале «Как-то так новости: Ростов». На кадрах видно, как на балкон вышел парень в балаклаве. В руках у него был предмет, похожий на оружие. Прохожие испугались и вызвали экстренные службы.

— Приехала Росгвардия, полиция, — пишут горожане. — Человека задержали.

Как выяснилось, задержанным был 12-летний мальчик с игрушечным оружием. Вероятно, подросток играл у себя дома, не подозревая, что кто-то всерьез его испугается.

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На балконе дома в Новошахтинске заметили школьника с пистолетомНа балконе дома в Новошахтинске заметили школьника с пистолетом
На балконе дома в Новошахтинске заметили школьника с пистолетом. Фото: ТГ канал «Это Ростов»
— Будущий разведчик или снайпер, — написали в комментариях подписчики. — В таком случае в детстве я и мои кореша по двору из милиции бы не вылезали.
— Не дали поиграть пацану, — согласились другие.

В региональном МВД информацию об инциденте пока не комментировали.

Ранее житель Ростовской области стал фигурантом уголовного дела из-за самодельного сигнального пистолета и боеприпасов, которые нашли у него дома.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Новошахтинск#Полиция#Уголовное дело#Пистолет#Росгвардия#Школьник
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