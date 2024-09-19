На балконе дома в Новошахтинске заметили школьника с пистолетом

Posted 19 сентября, 09:56
Published 19 сентября, 09:56
Modified 19 сентября, 09:58
Updated 19 сентября, 09:58
Об инциденте стало известно 19 сентября. Видео очевидцы опубликовали в telegram-канале «Как-то так новости: Ростов». На кадрах видно, как на балкон вышел парень в балаклаве. В руках у него был предмет, похожий на оружие. Прохожие испугались и вызвали экстренные службы.
— Приехала Росгвардия, полиция, — пишут горожане. — Человека задержали.
Как выяснилось, задержанным был 12-летний мальчик с игрушечным оружием. Вероятно, подросток играл у себя дома, не подозревая, что кто-то всерьез его испугается.
— Будущий разведчик или снайпер, — написали в комментариях подписчики. — В таком случае в детстве я и мои кореша по двору из милиции бы не вылезали.
— Не дали поиграть пацану, — согласились другие.
В региональном МВД информацию об инциденте пока не комментировали.
Ранее житель Ростовской области стал фигурантом уголовного дела из-за самодельного сигнального пистолета и боеприпасов, которые нашли у него дома.