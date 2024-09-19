На балконе дома в Новошахтинске заметили школьника с пистолетом

Об инциденте стало известно 19 сентября. Видео очевидцы опубликовали в telegram-канале «Как-то так новости: Ростов». На кадрах видно, как на балкон вышел парень в балаклаве. В руках у него был предмет, похожий на оружие. Прохожие испугались и вызвали экстренные службы.