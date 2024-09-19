Начальником Южного таможенного управления стал Андрей Беляев

Posted 19 сентября, 10:46
Published 19 сентября, 10:46
Modified 19 сентября, 10:48
Updated 19 сентября, 10:48
19 сентября начальником Южного таможенного управления стал генерал-майор таможенной службы Андрей Беляев. 52-летний уроженец Краснодарского края поступил на работу в органы в 1993 году. На протяжении 31 года он успел пройти путь от простого инспектора до первого замначальника Северо-Западного таможенного управления. Также Беляев занимал руководящие должности в шести таможнях по всей стране.
Добавим, что на службу в Ростовскую таможню Беляев поступил в июле 2012 года в качестве руководителя. Однако спустя шесть лет он занял кресло замначальника Южного таможенного управления. Сейчас он является ветераном таможенной службы.
До этого в донской столице суд вынес приговор бывшему заместителю начальника Южного таможенного управления за махинации при проведении тендера. Скрипин вместе со сообщницей завысили стоимость строящегося здания более чем на 80 миллионов рублей. Подробнее о противозаконном деянии в материале RostovGazeta.
Читайте также о том, как у ростовчанина на таможне отобрали золотые антикварные часы с драгоценными камнями. Мужчина вез незадекларированную ценность из заграницы.