Начальником Южного таможенного управления стал Андрей Беляев

19 сентября начальником Южного таможенного управления стал генерал-майор таможенной службы Андрей Беляев. 52-летний уроженец Краснодарского края поступил на работу в органы в 1993 году. На протяжении 31 года он успел пройти путь от простого инспектора до первого замначальника Северо-Западного таможенного управления. Также Беляев занимал руководящие должности в шести таможнях по всей стране.