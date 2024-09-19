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Posted 19 сентября, 16:00

Published 19 сентября, 16:00

Modified 19 сентября, 16:02

Updated 19 сентября, 16:02

В азовской колонии, где содержится Мария Дапирка, можно работать швеей или освоить новую специальность

Осужденная во Вьетнаме за наркотики Дапирка в азовской колонии может работать швеей

19 сентября 2024, 16:00
Фото: 1MI
В азовской колонии, где содержится Мария Дапирка, можно работать швеей или освоить новую специальность

Осужденная во Вьетнаме за наркотики Дапирка в колонии Азова может стать швеей

В азовской колонии, где содержится Мария Дапирка, можно работать швеей или освоить новую специальность, сообщается на портале регионального ФСИН.

Мария Дапирка из Ростовской области была осуждена во Вьетнаме на пожизненный срок за перевозку наркотиков. Запрещённые вещества нашли у неё в чемодане во время обыска. Девушка предполагает, что её могли подставить, а свою вину в перевозке наркотиков полностью отрицает.

В тюрьме во Вьетнаме она провела десять лет. Недавно ей удалось добиться возвращения на родину. Здесь она содержится в азовской колонии.

Отсидевшую 10 лет в тюрьме Вьетнама Марию Дапирку перевели в Ростовскую область
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Условия там по всей видимости лучше, чем в тюрьме во Вьетнаме. Осужденным предоставляется медицинская помощь. Также они могут посещать парихмахерскую.

В колонии действует швейное производство и полипропиленовый участок, в котором трудоустроены осужденные.

В ПТУ учреждения можно выучиться на портную, повара, мастера отделочных работ.

Ранее сообщалось, что в России Мария может выйти на свободу уже в 2026 году.

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