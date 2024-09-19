Осужденная во Вьетнаме за наркотики Дапирка в азовской колонии может работать швеей

Posted 19 сентября, 16:00
Published 19 сентября, 16:00
Modified 19 сентября, 16:02
Updated 19 сентября, 16:02
Мария Дапирка из Ростовской области была осуждена во Вьетнаме на пожизненный срок за перевозку наркотиков. Запрещённые вещества нашли у неё в чемодане во время обыска. Девушка предполагает, что её могли подставить, а свою вину в перевозке наркотиков полностью отрицает.
В тюрьме во Вьетнаме она провела десять лет. Недавно ей удалось добиться возвращения на родину. Здесь она содержится в азовской колонии.
Условия там по всей видимости лучше, чем в тюрьме во Вьетнаме. Осужденным предоставляется медицинская помощь. Также они могут посещать парихмахерскую.
В колонии действует швейное производство и полипропиленовый участок, в котором трудоустроены осужденные.
В ПТУ учреждения можно выучиться на портную, повара, мастера отделочных работ.
Ранее сообщалось, что в России Мария может выйти на свободу уже в 2026 году.