Осужденная во Вьетнаме за наркотики Дапирка в азовской колонии может работать швеей

Мария Дапирка из Ростовской области была осуждена во Вьетнаме на пожизненный срок за перевозку наркотиков. Запрещённые вещества нашли у неё в чемодане во время обыска. Девушка предполагает, что её могли подставить, а свою вину в перевозке наркотиков полностью отрицает.