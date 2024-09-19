Первые заморозки надвигаются на Ростовскую область

На следующий день прогнозируют первые ночные заморозки этой осенью. Столбик термометра на севере Ростовской области опустится к нулю в ночь на 20 сентября. При этом в светлое время суток температура воздуха составит порядка +19…+24 градусов в среднем по региону. Местами потеплеет до +27. Вероятно, такой показатель ожидается в южной части Дона: Песчанокопском, Егорлыкском, Сальских районах.