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Posted 19 сентября, 06:34

Published 19 сентября, 06:34

Modified 19 сентября, 09:44

Updated 19 сентября, 09:44

Первые заморозки ударят по Ростовской области 20 сентября

Первые заморозки надвигаются на Ростовскую область

19 сентября 2024, 06:34
Фото: Unsplash
Первые заморозки ударят по Ростовской области 20 сентября

Первые заморозки ударят по Ростовской области 20 сентября

Синоптики назвали дату, когда в Ростовской области ударят первые заморозки. Актуальный прогноз подготовили синоптики Северо-Кавказского УГМС.

В ночь на 19 сентября в крайних северных районах региона температура воздуха упала до +2 градусов. Речь идет о Боковском, Чертковском и соседних с ними муниципалитетах. Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов.

На следующий день прогнозируют первые ночные заморозки этой осенью. Столбик термометра на севере Ростовской области опустится к нулю в ночь на 20 сентября. При этом в светлое время суток температура воздуха составит порядка +19…+24 градусов в среднем по региону. Местами потеплеет до +27. Вероятно, такой показатель ожидается в южной части Дона: Песчанокопском, Егорлыкском, Сальских районах.

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Ранее RostovGazeta сообщала об обмелении реки Дон. Из-за сильного ветра, который бушует в регионе уже больше недели, уровень воды достигает неблагоприятных отметок и даже опускается ниже. Отток воды происходит, когда ветер буквально выдувает ее из устья реки на участке между Аксаем и Азовом.

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