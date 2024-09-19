Первые заморозки надвигаются на Ростовскую область

Posted 19 сентября, 06:34
Published 19 сентября, 06:34
Modified 19 сентября, 09:44
Updated 19 сентября, 09:44
В ночь на 19 сентября в крайних северных районах региона температура воздуха упала до +2 градусов. Речь идет о Боковском, Чертковском и соседних с ними муниципалитетах. Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов.
На следующий день прогнозируют первые ночные заморозки этой осенью. Столбик термометра на севере Ростовской области опустится к нулю в ночь на 20 сентября. При этом в светлое время суток температура воздуха составит порядка +19…+24 градусов в среднем по региону. Местами потеплеет до +27. Вероятно, такой показатель ожидается в южной части Дона: Песчанокопском, Егорлыкском, Сальских районах.
Ранее RostovGazeta сообщала об обмелении реки Дон. Из-за сильного ветра, который бушует в регионе уже больше недели, уровень воды достигает неблагоприятных отметок и даже опускается ниже. Отток воды происходит, когда ветер буквально выдувает ее из устья реки на участке между Аксаем и Азовом.