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Posted 19 сентября, 09:49

Published 19 сентября, 09:49

Modified 19 сентября, 10:05

Updated 19 сентября, 10:05

Политолог Евгений Михайлов рассказал, в чем еще подозревают задержанных ростовских судей

Политолог Михайлов предупредил о новых задержаниях судей в Ростовской области

19 сентября 2024, 09:49
Фото: rostovgazeta.ru
Политолог Евгений Михайлов рассказал, в чем еще подозревают задержанных ростовских судей
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Эксклюзив
Политолог Евгений Михайлов сообщил RostovGazeta, что в отношении экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой дополнительно отрабатываются оперативно-розыскные мероприятия по выявлению всей преступной сети.

Напомним, что на днях экс-судью Ленинского районного суда Ростова Алексея Куделина этапировали в Москву. Правоохранители считают, что Куделин был соучастником экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, которая уже не первый месяц с бывшим заместителем Татьяной Юровой находится в СИЗО Москвы.

«Думаю, что Куделин далеко не последний, кто будет арестован. Мероприятия ведутся и по другим судьям», — отмечает Евгений Михайлов.
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Политолог добавляет, что задержанные ростовские служители Фемиды могут и два, и три года находиться в столице в ожидании суда. В качестве параллели, собеседник приводит громкое дело с известным концерном «Покровский».

«Фактически, часть людей концерна взяли в апреле 2021 года. И только сейчас в Москве суд дошел до конца, и прокуратура затребовала определенные обвинительные сроки. Сложные дела требуют длительной раскрутки», — комментирует эксперт.
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Собеседник делится мнением, что вполне вероятно, раскрутка представителей судебного сообщества Ростова ведется, в том числе, и по показаниям персон из концерна «Покровский».

«У меня есть определенная уверенность в том, что для смягчения своей участи, представители концерна давали очень обширные повествования — где, кому и как заносили. Поэтому я подозреваю, что в деле ростовских судей могли потребоваться дополнительные оперативно-розыскные мероприятия», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовским судьям, задержанным по громкому делу, пришлось ехать в автозаке с убийцами.

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