Политолог Михайлов предупредил о новых задержаниях судей в Ростовской области

Напомним, что на днях экс-судью Ленинского районного суда Ростова Алексея Куделина этапировали в Москву. Правоохранители считают, что Куделин был соучастником экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, которая уже не первый месяц с бывшим заместителем Татьяной Юровой находится в СИЗО Москвы.