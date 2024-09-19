Политолог Михайлов предупредил о новых задержаниях судей в Ростовской области

Posted 19 сентября, 09:49
Published 19 сентября, 09:49
Modified 19 сентября, 10:05
Updated 19 сентября, 10:05
Напомним, что на днях экс-судью Ленинского районного суда Ростова Алексея Куделина этапировали в Москву. Правоохранители считают, что Куделин был соучастником экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, которая уже не первый месяц с бывшим заместителем Татьяной Юровой находится в СИЗО Москвы.
«Думаю, что Куделин далеко не последний, кто будет арестован. Мероприятия ведутся и по другим судьям», — отмечает Евгений Михайлов.
Политолог добавляет, что задержанные ростовские служители Фемиды могут и два, и три года находиться в столице в ожидании суда. В качестве параллели, собеседник приводит громкое дело с известным концерном «Покровский».
«Фактически, часть людей концерна взяли в апреле 2021 года. И только сейчас в Москве суд дошел до конца, и прокуратура затребовала определенные обвинительные сроки. Сложные дела требуют длительной раскрутки», — комментирует эксперт.
Собеседник делится мнением, что вполне вероятно, раскрутка представителей судебного сообщества Ростова ведется, в том числе, и по показаниям персон из концерна «Покровский».
«У меня есть определенная уверенность в том, что для смягчения своей участи, представители концерна давали очень обширные повествования — где, кому и как заносили. Поэтому я подозреваю, что в деле ростовских судей могли потребоваться дополнительные оперативно-розыскные мероприятия», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовским судьям, задержанным по громкому делу, пришлось ехать в автозаке с убийцами.