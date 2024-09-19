Приезжий хотел изнасиловать 14-летнюю девочку на остановке в Ростовской области

Posted 19 сентября, 12:56
Published 19 сентября, 12:56
Modified 19 сентября, 12:59
Updated 19 сентября, 12:59
Происшествие случилось 16 сентября в посёлке Щепкин Аксайского района. Приезжий мужчина на остановке напал и попытался изнасиловать незнакомую ему 14-летнюю девочку. Совершить преступление он не смог, потому что его спугнули прохожие.
Сейчас иностранный гражданин задержан. Против него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование».
Эксперты СК РФ проводят с мужчиной необходимые следственные действия. Решается вопрос о его заключении под стражу.
Ранее в областном суде показали кадры из квартиры в Ростове, где убили восьмимесячную девочку. Обвиняемыми по делу проходят родители малышки.