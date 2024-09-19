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Posted 19 сентября, 12:56

Published 19 сентября, 12:56

Modified 19 сентября, 12:59

Updated 19 сентября, 12:59

Приезжий хотел изнасиловать 14-летнюю девочку на остановке в Ростовской области

Приезжий хотел изнасиловать 14-летнюю девочку на остановке в Ростовской области

19 сентября 2024, 12:56
Фото: rostovgazeta.ru
Приезжий хотел изнасиловать 14-летнюю девочку на остановке в Ростовской области
В Аксайском районе мужчина пытался изнасиловать школьницу, сообщили в управлении СК России по Ростовской области.

Происшествие случилось 16 сентября в посёлке Щепкин Аксайского района. Приезжий мужчина на остановке напал и попытался изнасиловать незнакомую ему 14-летнюю девочку. Совершить преступление он не смог, потому что его спугнули прохожие.

Сейчас иностранный гражданин задержан. Против него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование».

Эксперты СК РФ проводят с мужчиной необходимые следственные действия. Решается вопрос о его заключении под стражу.

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Ранее в областном суде показали кадры из квартиры в Ростове, где убили восьмимесячную девочку. Обвиняемыми по делу проходят родители малышки.

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