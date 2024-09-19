Присяжные вынесли вердикт паре, обвиняемой в убийстве восьмимесячной дочки

Posted 19 сентября, 17:46
Published 19 сентября, 17:46
Modified 20 сентября, 07:27
Updated 20 сентября, 07:27
В Ростовском областном суде 19 сентября восемь присяжных заседателей огласили свой вердикт по громкому делу об убийстве восьмимесячной Елены Майбороды. На скамье подсудимых оказались родители малышки. На обдумывание своего решения у присяжных ушло больше четырёх часов.
Громкое убийство произошло 28 апреля 2023 года. Мать девочки, студентка медвуза Анастасия Майборода, позвонила в полицию и заявила, что ребенка у нее украл супруг Яков. Девушка заявила, что он распылил ей что-то в глаза, она потеряла сознание, а когда пришла в себя, дочки уже не было.
Во время обысков следователи нашли в морозилке у супругов останки девочки.
Супруги обвиняют в убийстве дочки друг друга. Анастасия утверждает, что поссорилась с мужем, ушла в душ, а когда вернулась увидела дочку уже бездыханной. Затем, по ее словам, муж угрозами заставил ее помочь ему расчленить тело. Супруг же якобы выдумал версию для полиции про кражу ребенка.
Яков, давая показания, подтвердил, что поссорился с женой в день убийства. Он собрал вещи и ушел из дома. По его словам, дочка тогда была жива. Затем мужчина отправился в спортзал, кафе и к себе в офис, чтобы переночевать. Поздно ночью он получил сообщение от жены с обвинениями в краже ребенка и вернулся домой, где его уже ждала полиция и следователи.
Перед присяжными заседателями поставили несколько вопросов. Первый — убита ли была девочка именно тем способом, который определён следствием. Семь присяжных проголосовали «да», ещё один — «нет».
Причастным к убийству Якова Майбороду посчитали пять присяжных, трое с этим не согласились. При этом все восемь присяжных посчитали, что он заслуживает снисхождения.
Анастасию посчитали виновной семь из восьми присяжных. Заслуживающей снисхождения её назвали пять из восьми заседателей.
Но окончательный приговор супругам ещё не вынесен. Окончательное решение суд примет позже. На 26 сентября в суде назначили обсуждение последствий вердикта.
Читайте в специальном сюжете RostovGazeta о всей хроники расследования этого громкого дела и версиях произошедшего.