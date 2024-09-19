Присяжные вынесли вердикт паре, обвиняемой в убийстве восьмимесячной дочки

Яков, давая показания, подтвердил, что поссорился с женой в день убийства. Он собрал вещи и ушел из дома. По его словам, дочка тогда была жива. Затем мужчина отправился в спортзал, кафе и к себе в офис, чтобы переночевать. Поздно ночью он получил сообщение от жены с обвинениями в краже ребенка и вернулся домой, где его уже ждала полиция и следователи.