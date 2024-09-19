Призывников пугают утечкой персональных данных через реестр повесток: правда или фейк

Специалисты в один голос утверждают, что подобных лазеек в защите сервиса «Госуслуг» нет. Компания «Ростелеком, которая и разработала систему электронных повесток, уверена, что доступ к данным получают только те, кто проходит двойную авторизацию через смс или код на телефоне.