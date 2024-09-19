Ростовский зоопарк потратит 70 миллионов на ремонт львятника

Согласно условиям контракта, подрядчику предстоит выполнить ремонтные работы, приобрести необходимое оборудование, а также восстановить или усовершенствовать инженерную систему: вентиляцию, освещение, отопление, водоснабжение, канализацию, видеонаблюдение и другие объекты. Площадь здания составляет 397 квадратных метров. В рамках проекта планируется укрепление потолков, удаление старых слоев краски и штукатурки, их последующее восстановление и окраска. Пол будет сделан частично из дерева (лиственницы), частично — из плитки, причем предусмотрено его утепление.