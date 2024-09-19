Ростовский зоопарк потратит 70 миллионов на ремонт львятника

Posted 19 сентября, 16:11
Published 19 сентября, 16:11
Modified 19 сентября, 16:13
Updated 19 сентября, 16:13
До конца 2025 года в зоопарке планируется полностью обновить жилище льва Цезаря, где также содержалась львица Олесия, которая погибла весной этого года. Стоимость контракта составила 69,3 миллиона рублей. Финансироваться работы будут самим зоопарком и городской администрацией.
Согласно условиям контракта, подрядчику предстоит выполнить ремонтные работы, приобрести необходимое оборудование, а также восстановить или усовершенствовать инженерную систему: вентиляцию, освещение, отопление, водоснабжение, канализацию, видеонаблюдение и другие объекты. Площадь здания составляет 397 квадратных метров. В рамках проекта планируется укрепление потолков, удаление старых слоев краски и штукатурки, их последующее восстановление и окраска. Пол будет сделан частично из дерева (лиственницы), частично — из плитки, причем предусмотрено его утепление.
В помещениях для зоолога и смотровых залах также запланировано обновление остекления, потолков, полов и стен. Обязательным условием является обеспечение объекта шумоизоляцией. Планы о ремонте и расширении львятника возникли давно, реконструкцию хотели начать еще в 2020 году.