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Posted 19 сентября, 16:11

Published 19 сентября, 16:11

Modified 19 сентября, 16:13

Updated 19 сентября, 16:13

Ростовский зоопарк потратит 70 миллионов на ремонт львятника

Ростовский зоопарк потратит 70 миллионов на ремонт львятника

19 сентября 2024, 16:11
Фото: Шедеврум
Ростовский зоопарк потратит 70 миллионов на ремонт львятника
Ростовский зоопарк планирует капитально отремонтировать львятник для льва Цезаря, потратив около 70 млн рублей, следует из документов на сайте госзакупок.

До конца 2025 года в зоопарке планируется полностью обновить жилище льва Цезаря, где также содержалась львица Олесия, которая погибла весной этого года. Стоимость контракта составила 69,3 миллиона рублей. Финансироваться работы будут самим зоопарком и городской администрацией.

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Согласно условиям контракта, подрядчику предстоит выполнить ремонтные работы, приобрести необходимое оборудование, а также восстановить или усовершенствовать инженерную систему: вентиляцию, освещение, отопление, водоснабжение, канализацию, видеонаблюдение и другие объекты. Площадь здания составляет 397 квадратных метров. В рамках проекта планируется укрепление потолков, удаление старых слоев краски и штукатурки, их последующее восстановление и окраска. Пол будет сделан частично из дерева (лиственницы), частично — из плитки, причем предусмотрено его утепление.

В помещениях для зоолога и смотровых залах также запланировано обновление остекления, потолков, полов и стен. Обязательным условием является обеспечение объекта шумоизоляцией. Планы о ремонте и расширении львятника возникли давно, реконструкцию хотели начать еще в 2020 году.

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