Ростовстат сообщил о росте доходов населения в Ростовской области почти на 17%

Posted 19 сентября, 07:09
Published 19 сентября, 07:09
Modified 19 сентября, 07:11
Updated 19 сентября, 07:11
По итогам первого полугодия 2024 года, в среднем на Дону люди ежемесячно имеют доход порядка 45,6 тысячи рублей. За аналогичный период прошлого года это число было меньше на 16,8%.
Отметим, что к доходам относится не только зарплата, но и различные пособия (стипендия, пенсия и прочее), а также прибыль от предпринимательской деятельности.
В целом все население Ростовской области стало получать на 16,5% больше — за первое полугодие общий доход превысил один триллион сто миллионов рублей. Однако на деле рост не так ощутим. Учитывая, как подскочили цены на товары и услуги, чистая прибыль жителей региона увеличилась всего на 8,5%.
Подробнее о скачке стоимости товаров и услуг читайте в материале RostovGazeta.