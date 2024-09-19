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Posted 19 сентября, 07:09

Published 19 сентября, 07:09

Modified 19 сентября, 07:11

Updated 19 сентября, 07:11

На 16,8% вырос уровень дохода у жителей Ростовской области за год

Ростовстат сообщил о росте доходов населения в Ростовской области почти на 17%

19 сентября 2024, 07:09
Фото: Unsplash
На 16,8% вырос уровень дохода у жителей Ростовской области за год

На 16,8% вырос уровень дохода у жителей Ростовской области за год

Жители Ростовской области стали получать на 16,8% больше денег, чем год назад, актуальные данные опубликованы на сайте Ростовстата.

По итогам первого полугодия 2024 года, в среднем на Дону люди ежемесячно имеют доход порядка 45,6 тысячи рублей. За аналогичный период прошлого года это число было меньше на 16,8%.

Отметим, что к доходам относится не только зарплата, но и различные пособия (стипендия, пенсия и прочее), а также прибыль от предпринимательской деятельности.

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В целом все население Ростовской области стало получать на 16,5% больше — за первое полугодие общий доход превысил один триллион сто миллионов рублей. Однако на деле рост не так ощутим. Учитывая, как подскочили цены на товары и услуги, чистая прибыль жителей региона увеличилась всего на 8,5%.

Подробнее о скачке стоимости товаров и услуг читайте в материале RostovGazeta.

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#Евгения Волкова#Общество#Экономика#Ростовская область#Доход#Деньги#Статистика
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