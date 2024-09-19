Ростовстат сообщил о росте доходов населения в Ростовской области почти на 17%

В целом все население Ростовской области стало получать на 16,5% больше — за первое полугодие общий доход превысил один триллион сто миллионов рублей. Однако на деле рост не так ощутим. Учитывая, как подскочили цены на товары и услуги, чистая прибыль жителей региона увеличилась всего на 8,5%.