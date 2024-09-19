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Posted 19 сентября, 08:18

Published 19 сентября, 08:18

Modified 19 сентября, 08:20

Updated 19 сентября, 08:20

Сергей Безруков предложил построить в Ростове-на-Дону кинокластер

Сергей Безруков предложил построить на левом берегу Ростова-на-Дону кинокластер

19 сентября 2024, 08:18
Фото: Okras/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Сергей Безруков предложил построить в Ростове-на-Дону кинокластер
Известный актер театра и кино Сергей Безруков предложил возвести на левом берегу Дона в Ростове кинематографический кластер. Об этом народный артист России рассказал в эфире телепрограммы «Сердце Юга. Ростов-на-Дону».

Сергей Безруков считает, что в Ростове, а именно на левом берегу Дона можно построить качественный кинопавильон. Съемочная площадка послужила бы хорошим толчком для развития киноиндустрии в стране, а также притянула бы в донской регион массы творческих людей и проектов.

Актер отметил, что в Ростове-на-Дону и так проводят съемки, но наличие здесь своей кинематографической базы: аппаратуры, техники и павильонов — стало бы большим плюсом для всей области.

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Добавим, что Сергей Безруков в рамках своего курса обучает студентов Ростовского филиала ВГИК.

Ранее RostovGazeta рассказала о символе культурной жизни Ростова-на-Дону — Светлане Новиковой.

До этого стало известно, что в донской столице снесут доходный дом Кулагина.

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