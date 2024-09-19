Сергей Безруков предложил построить на левом берегу Ростова-на-Дону кинокластер

Posted 19 сентября, 08:18
Published 19 сентября, 08:18
Modified 19 сентября, 08:20
Updated 19 сентября, 08:20
Сергей Безруков считает, что в Ростове, а именно на левом берегу Дона можно построить качественный кинопавильон. Съемочная площадка послужила бы хорошим толчком для развития киноиндустрии в стране, а также притянула бы в донской регион массы творческих людей и проектов.
Актер отметил, что в Ростове-на-Дону и так проводят съемки, но наличие здесь своей кинематографической базы: аппаратуры, техники и павильонов — стало бы большим плюсом для всей области.
Добавим, что Сергей Безруков в рамках своего курса обучает студентов Ростовского филиала ВГИК.
Ранее RostovGazeta рассказала о символе культурной жизни Ростова-на-Дону — Светлане Новиковой.
До этого стало известно, что в донской столице снесут доходный дом Кулагина.