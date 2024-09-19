Сергей Безруков предложил построить на левом берегу Ростова-на-Дону кинокластер

Сергей Безруков считает, что в Ростове, а именно на левом берегу Дона можно построить качественный кинопавильон. Съемочная площадка послужила бы хорошим толчком для развития киноиндустрии в стране, а также притянула бы в донской регион массы творческих людей и проектов.