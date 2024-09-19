Спасатели сообщили о погибших в авариях с суднами в Ростовской области

Спасатели напомнили базовые правила поведения на маломерном судне. Перед выходом в воду нужно надеть спасательный жилет и проверить судно на исправность. Не стоит отправляться в путь в тёмное время суток. Также запрещено управлять судном в состоянии алкогольного опьянения.