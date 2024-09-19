rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 12:26

Published 19 сентября, 12:26

Modified 19 сентября, 12:28

Updated 19 сентября, 12:28

Спасатели сообщили о погибших в авариях с суднами в Ростовской области

Спасатели сообщили о погибших в авариях с суднами в Ростовской области

19 сентября 2024, 12:26
Фото: 37.mchs.gov.ru
Спасатели сообщили о погибших в авариях с суднами в Ростовской области

Шесть аварий с маломерными судами произошли в Ростовской области в 2024-м

С начала года в Ростовской области произошло шесть аварий на воде с маломерными суднами, сообщили в управлении МЧС по региону.

Сотрудники спасательного ведомства с начала года зарегистрировали шесть происшествий в водоёмах региона с маломерными суднами. В результате аварий погибли два человека, ещё пятеро получили травмы.

Спасатели напомнили базовые правила поведения на маломерном судне. Перед выходом в воду нужно надеть спасательный жилет и проверить судно на исправность. Не стоит отправляться в путь в тёмное время суток. Также запрещено управлять судном в состоянии алкогольного опьянения.

Ростовчанку унесло под понтонный мост во время катания на водной доске
Узнать подробнее

На днях в Ростове в реке Дон поздно ночью столкнулись лодка и рыбацкий катер. В результате двое мужчин, находившихся в катере, получили серьёзные травмы. Сейчас они находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

Читайте также:
Катер и лодка столкнулись под Темерницким мостом в Ростове-на-ДонуТуристы на яхте попали в шторм в Ростовской областиУголовное дело возбудили после столкновения катера и лодки в Ростове
#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Авария#Спасатели#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Популярное