Спасатели сообщили о погибших в авариях с суднами в Ростовской области

Posted 19 сентября, 12:26
Published 19 сентября, 12:26
Modified 19 сентября, 12:28
Updated 19 сентября, 12:28
Сотрудники спасательного ведомства с начала года зарегистрировали шесть происшествий в водоёмах региона с маломерными суднами. В результате аварий погибли два человека, ещё пятеро получили травмы.
Спасатели напомнили базовые правила поведения на маломерном судне. Перед выходом в воду нужно надеть спасательный жилет и проверить судно на исправность. Не стоит отправляться в путь в тёмное время суток. Также запрещено управлять судном в состоянии алкогольного опьянения.
На днях в Ростове в реке Дон поздно ночью столкнулись лодка и рыбацкий катер. В результате двое мужчин, находившихся в катере, получили серьёзные травмы. Сейчас они находятся в больнице в тяжёлом состоянии.