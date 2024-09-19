Стало известно, что горит на левом берегу в Ростове 19 сентября

Posted 19 сентября, 05:26
Published 19 сентября, 05:26
Modified 19 сентября, 05:28
Updated 19 сентября, 05:28
ЧП случилось под Ворошиловским мостом, на улице Шоссейной 10. По данным сервиса «Яндекс. Карты», строение относится к небольшому участку промзоны. Склад расположен прямо за частными домами. Пламя запросто могло переброситься на них из-за сильного ветра, но пожарным удалось сдержать огонь. Два десятка человек на пяти автоцистернах не давали распространиться стихии. Ликвидировать пламя удалось спустя час на площади 600 квадратных метров.
К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Огнеборцы продолжают заливать тлеющие конструкции, чтобы пожар не разгорелся с новой силой.
По словам очевидцев, накануне ЧП в Батайске и на левом берегу Ростова было слышно какое-то жужжание, а затем хлопок. Люди предположили, что склад загорелся после сбитого беспилотника.
— Что-то как будто рвануло! — пишут горожане. — Неужели в мост целились?
Однако ни правительство региона, ни Минобороны РФ не подтвердило догадок местных жителей.