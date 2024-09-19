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Posted 19 сентября, 05:26

Published 19 сентября, 05:26

Modified 19 сентября, 05:28

Updated 19 сентября, 05:28

На левом берегу Ростова полыхает склад стройматериалов

Стало известно, что горит на левом берегу в Ростове 19 сентября

19 сентября 2024, 05:26
Фото: 1MI

На левом берегу Ростова полыхает склад стройматериалов

Стало известно, что загорелось на левом берегу Ростова ранним утром 19 сентября. Как сообщает ГУ МЧС по Ростовской области, пожар случился на складе стройматериалов.

ЧП случилось под Ворошиловским мостом, на улице Шоссейной 10. По данным сервиса «Яндекс. Карты», строение относится к небольшому участку промзоны. Склад расположен прямо за частными домами. Пламя запросто могло переброситься на них из-за сильного ветра, но пожарным удалось сдержать огонь. Два десятка человек на пяти автоцистернах не давали распространиться стихии. Ликвидировать пламя удалось спустя час на площади 600 квадратных метров.

К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Огнеборцы продолжают заливать тлеющие конструкции, чтобы пожар не разгорелся с новой силой.

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По словам очевидцев, накануне ЧП в Батайске и на левом берегу Ростова было слышно какое-то жужжание, а затем хлопок. Люди предположили, что склад загорелся после сбитого беспилотника.

— Что-то как будто рвануло! — пишут горожане. — Неужели в мост целились?

Однако ни правительство региона, ни Минобороны РФ не подтвердило догадок местных жителей.

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