Стало известно, что горит на левом берегу в Ростове 19 сентября

ЧП случилось под Ворошиловским мостом, на улице Шоссейной 10. По данным сервиса «Яндекс. Карты», строение относится к небольшому участку промзоны. Склад расположен прямо за частными домами. Пламя запросто могло переброситься на них из-за сильного ветра, но пожарным удалось сдержать огонь. Два десятка человек на пяти автоцистернах не давали распространиться стихии. Ликвидировать пламя удалось спустя час на площади 600 квадратных метров.